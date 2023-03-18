影／機車三貼自撞護欄摔落10多米邊坡 釀一死兩傷

新北市中和區今發生一起機車自撞車禍，釀一死兩傷意外，一輛三貼機車疑不慎失控先撞上路邊圍籬，連人帶車摔落邊坡，機車騎士謝姓男子和乘客吳姓男子全身多處擦挫傷，送醫急救，另一名男性乘客，因頭部破裂，腦漿溢出，當場無生命跡象，身分待查，事故確實發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午近2時獲報，中和區華新街109巷內萬應宮附近發生機車摔落邊坡車禍，消防人員獲報到場，只見路邊鐵皮圍籬遭機車撞開，連人帶車滑落路旁10多公尺深邊坡。

消防人救人員趕到時，機車乘客吳姓男子（67歲）已自行爬上坐在萬應宮廟旁，全身有多處擦挫傷，意識還算清楚，機車騎士謝姓男子（66歲）被救起時，也是全身多處撕裂傷，二人路 被送醫急救，但同車還有一名男性乘客，因頭部破裂，腦漿溢出，當場無生命跡象，無需送醫但身分待查。