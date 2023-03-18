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影／機車三貼自撞護欄摔落10多米邊坡 釀一死兩傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區今發生一起機車自撞車禍，釀一死兩傷意外，一輛三貼機車疑不慎失控先撞上路邊圍籬，連人帶車摔落邊坡，機車騎士謝姓男子和乘客吳姓男子全身多處擦挫傷，送醫急救，另一名男性乘客，因頭部破裂，腦漿溢出，當場無生命跡象，身分待查，事故確實發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午近2時獲報，中和區華新街109巷內萬應宮附近發生機車摔落邊坡車禍，消防人員獲報到場，只見路邊鐵皮圍籬遭機車撞開，連人帶車滑落路旁10多公尺深邊坡。

消防人救人員趕到時，機車乘客吳姓男子（67歲）已自行爬上坐在萬應宮廟旁，全身有多處擦挫傷，意識還算清楚，機車騎士謝姓男子（66歲）被救起時，也是全身多處撕裂傷，二人路 被送醫急救，但同車還有一名男性乘客，因頭部破裂，腦漿溢出，當場無生命跡象，無需送醫但身分待查。

據了解，謝男表示，今天騎車下山時，遇到上山掃完墓，徒步下山的吳男二人，吳男二人要求搭便車下山，謝男雖不認識對方，見對方也都有年紀，便答應並載二人下山，途中疑似下坡車速較快，閃車時不慎失控撞上路邊籬而釀禍。確認事發原因和相關肇責及死者身分，現由警方調查釐清中。

新北市中和區華新街今天下午發生一起機車三貼於下坡時，疑似車速過快，不慎自撞路邊籬摔落10多公尺深邊坡，釀成一死兩傷意外。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區華新街今天下午發生一起機車三貼於下坡時，疑似車速過快，不慎自撞路邊籬摔落10多公尺深邊坡，釀成一死兩傷意外。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區華新街今天下午發生一起機車三貼於下坡時，疑似車速過快，不慎自撞路邊籬摔落10多公尺深邊坡，釀成一死兩傷意外。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區華新街今天下午發生一起機車三貼於下坡時，疑似車速過快，不慎自撞路邊籬摔落10多公尺深邊坡，釀成一死兩傷意外。記者王長鼎／翻攝
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新北市中和區華新街今天下午發生一起機車三貼於下坡時，疑似車速過快，不慎自撞路邊籬摔落10多公尺深邊坡，釀成一死兩傷意外。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區華新街今天下午發生一起機車三貼於下坡時，疑似車速過快，不慎自撞路邊籬摔落10多公尺深邊坡，釀成一死兩傷意外。記者王長鼎／翻攝

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