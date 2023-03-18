新北消墓地火災搶救演練 籲民牢記「4不2記得」　

有鑑於每年清明節掃墓，總會發生墓地火警，今天上午，新北市消防局第二救災救護大隊派員，前往新莊區第一公墓演練「林野墓地火災搶救」解此考驗消防人員布線距離、出水壓力及人力配置等問題，以因應墓地火災搶救可能發生的突發狀況。

第二救災救護大隊表示，已根據以往經驗，每年名節連續假期掃墓，總會偶發不少墓地雜草火警，不但影響到掃墓民眾祭祖心情與安全，也讓消防人員疲於奔命。為因應墓地火災發生時，多點火警、地形不佳、水壓過大、人員不足等搶救問題，今天上午在新莊區第一公墓辦理「林野墓地火災搶救演練」。

這次搶救演練重點以「災害發生初期作為」、「多處火點周界防護」、「水帶延伸中繼加壓」、「科技作戰空拍機勘查」、「消防機器人火勢控制」、「人員輪替義消殘除」、「大隊幕僚場控作業」等7項情境演練。有效提昇消防人員科技作戰。

同時，為因應地形不佳合併水壓過大，導致消防人員不易布線、瞄子操作等情況，除利用空拍機進行現場勘查外，還出動「消防機器人」以大水量有效壓制火勢。