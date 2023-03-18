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新住民媽胃病犯險暈倒這因素不敢就醫 員警神救援
台中市大肚區46歲單親印尼籍宋姓新住民媽媽罹嚴重胃病，昨天傍晚外出採買晚餐食材時突然發病，險些暈倒，又擔心兒子放學無人照料，遲遲不敢就醫，還好巡邏員警見義勇為，並請里長協助看照宋女的孩子，宋女才安心坐上救護車就醫，並感謝警方幫忙。
台中市警局烏日分局大肚分駐所員警張育銘、賴威廷昨天巡邏發現，一名婦人精神恍惚，搖搖晃晃走到中路央，表情痛苦，上前關心，並表示「小姐你怎麼了？我們幫你通知救護車」，婦人中文不流利，僅表示「不舒服」，員警央請一旁女攤販扶婦人到路旁暫坐休息。
經了解，宋姓婦人為印尼籍新住民，丈夫離世後獨力照顧讀高職兒子，她趁兒子放學前步行採買晚餐食材，在路上突然感到不適。
員警先提供礦泉水並通知救護車到場，但宋女因牽掛兒子不敢就醫，直到員警表示會請里長協助照料，宋女才放心就醫，感謝警察救她一命。
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