快訊

緩解肩頸痠痛、有助骨盆正位 日常就能做到的2招簡易瑜珈伸展

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新住民媽胃病犯險暈倒這因素不敢就醫 員警神救援

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大肚區46歲單親印尼籍宋姓新住民媽媽罹嚴重胃病，昨天傍晚外出採買晚餐食材時突然發病，險些暈倒，又擔心兒子放學無人照料，遲遲不敢就醫，還好巡邏員警見義勇為，並請里長協助看照宋女的孩子，宋女才安心坐上救護車就醫，並感謝警方幫忙。

台中市警局烏日分局大肚分駐所員警張育銘、賴威廷昨天巡邏發現，一名婦人精神恍惚，搖搖晃晃走到中路央，表情痛苦，上前關心，並表示「小姐你怎麼了？我們幫你通知救護車」，婦人中文不流利，僅表示「不舒服」，員警央請一旁女攤販扶婦人到路旁暫坐休息。

經了解，宋姓婦人為印尼籍新住民，丈夫離世後獨力照顧讀高職兒子，她趁兒子放學前步行採買晚餐食材，在路上突然感到不適。

員警先提供礦泉水並通知救護車到場，但宋女因牽掛兒子不敢就醫，直到員警表示會請里長協助照料，宋女才放心就醫，感謝警察救她一命。

宋姓新住民（中）昨外出因胃病發病不適，員警央請女攤販（左）扶婦人到路旁暫坐休息。圖／警方提供
宋姓新住民（中）昨外出因胃病發病不適，員警央請女攤販（左）扶婦人到路旁暫坐休息。圖／警方提供
宋姓新住民（左）昨外出因胃病發病不適，員警央請女攤販扶婦人到路旁暫坐休息，並協助就醫。圖／警方提供
宋姓新住民（左）昨外出因胃病發病不適，員警央請女攤販扶婦人到路旁暫坐休息，並協助就醫。圖／警方提供

兒子 救護車 台中市

延伸閱讀

「你變壞了」！鼓鼓性感胸肌曝光 粉絲暈：幫叫救護車

莎莎、郭彥均遭新住民「控訴」？苦笑：很少被罵那麼久

張善政提新住民新3政策 4月新設多元服務櫃台上路

現學現做越南春捲談政策 張善政：桃園是新住民新的家

相關新聞

台南今山林火警10多起消防員疲於奔命 消防車失控1受傷

台南市今天一天就發生10多起山林雜草火警，讓消防員疲於奔命。晚間發生消防車倒車時不慎滑落邊坡、駕駛魏姓消防員受傷，所幸就...

5粉絲爭睹BLACKPINK演唱會 付錢拿不到票控2男女詐欺

南韓頂流女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，因一票難求，不少粉絲場外求票。黃牛票甚至傳被炒到40萬天價；昨晚...

影／台中40天傳123件公墓火警 消防員驚險撤退影片曝

清明節將至，不少民眾已開始返鄉掃墓，但台中市消防局統計，從2月至3月12日止，已發生123件公墓火警，讓消防局隊員疲於奔...

高雄賓士鬼切擊落「吳柏毅」 網酸：駕照雞腿換來的

一名UberEats外送員中午騎車外送，直行經高雄三民區九如公速公路便道，慘遭左側急右轉的賓士車撞及，連人帶車摔落，車禍...

警察哥哥好帥 彰化員警「神救援」吸起落水溝車鑰匙

當車鑰匙從被焊死的溝蓋掉入臭水溝內怎麼辦？本月16日晚間，彰化分局大竹派出所接獲報案「救援」一對母女時，員警在燒腦之際，...

影／噪音改裝車未掛及掛變造車牌車遊 清水警舉發8車主

多輛改裝車深夜發出吵人噪音，車遊台中市清水區，有改裝車未掛車牌，也有車遮住車牌一起車遊，清水警方發現跟隨，發現改裝車還集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦