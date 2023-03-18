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組防詐宣導團！新湖Q版警趴趴走 呼籲民眾強化防詐能量

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉湖南村環保公園今天舉辦「2023植樹月」活動，為了強化民眾防詐概念，新竹縣政府警察局新湖分局以警察人偶趴趴走，和民眾互動，警察也向民眾發宣傳單，面對面解說防詐概念，向民眾宣傳強化防詐能量，降低財物損失。

新湖分局因應轄區特性，新豐、湖口地區有「軍事單位」及「工業區」，新湖分局力邀軍事單位及湖口工業區廠協會，於顯眼處投影播放「阿昭署長宣導防詐騙系列」，並讓營區國軍官兵及工業區來往通勤族，宣傳所提常見五大詐騙手法「假網路購物、假投資、解除分期付款、假愛情交友、假冒親友」，加深民眾對詐騙手法印象，提升全民對詐騙話術警覺性。

警方指出，近年來詐騙案件層出不窮，詐騙手法日新月異，新湖分局為展現「打擊詐騙、守護治安」決心，強化「新世代打擊詐欺策略行動綱領」的「識詐」重點工作，今天也藉由「2023植樹月」活動，由新竹縣長楊文科帶領防詐宣導團，以標語宣導，增加民眾防詐概念，讓「識詐」成為全民運動，增加民眾防詐騙免疫力，防制詐騙案件發生，保護財產安全。

今天也藉由「2023植樹月」活動，由新竹縣長楊文科帶領防詐宣導團，以標語宣導，增加民眾防詐概念。圖／警方提供
今天也藉由「2023植樹月」活動，由新竹縣長楊文科帶領防詐宣導團，以標語宣導，增加民眾防詐概念。圖／警方提供
向民眾宣傳強化防詐能量，降低財物損失。圖／警方提供
向民眾宣傳強化防詐能量，降低財物損失。圖／警方提供
為了強化民眾防詐概念，新竹縣政府警察局新湖分局以警察人偶趴趴走，和民眾互動。圖／警方提供
為了強化民眾防詐概念，新竹縣政府警察局新湖分局以警察人偶趴趴走，和民眾互動。圖／警方提供

詐騙 新竹 警察

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