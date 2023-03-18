聽新聞
test
0:00 / 0:00
統聯客運與小客車礁溪相撞 2駕駛送醫乘客無傷
宜蘭礁溪鄉礁溪路四段麥當勞附近，中午12時53分許統聯客運與自小客車相撞車禍，小客車駕駛78歲張姓婦人受困車中，警消獲報趕到，將2駕駛分別送醫，客運乘客均未受傷。警方仍在釐清詳細肇事經過與原因。
監視器畫面顯示，小客車沿礁溪路向北行駛時，疑欲在雙黃線左轉，突然減速，停在路中約3到5秒，統聯客運煞車未及從後追撞，推出小客車50米遠，撞到附近民宅和2輛自小客車。消防局礁溪分隊長下午1時3分許現場回報，張女受困車中，10分許救出。
消防局指出，張女意識清醒，稱胸部疼痛、下半身無知覺，由礁溪91車送往陽大附醫救治，下午1時18分到院；客運駕駛49歲吳男頭暈不適，無明顯外傷，送礁溪杏和醫院觀察；客運上5名乘客皆未受傷。
警方指出，2駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因與責任待釐清；客運業者派遣其他駕駛將客運駛回，安排乘客轉車；下午2時20分許，事故現場恢復通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言