統聯客運與小客車礁溪相撞 2駕駛送醫乘客無傷

宜蘭礁溪鄉礁溪路四段麥當勞附近，中午12時53分許統聯客運與自小客車相撞車禍，小客車駕駛78歲張姓婦人受困車中，警消獲報趕到，將2駕駛分別送醫，客運乘客均未受傷。警方仍在釐清詳細肇事經過與原因。

監視器畫面顯示，小客車沿礁溪路向北行駛時，疑欲在雙黃線左轉，突然減速，停在路中約3到5秒，統聯客運煞車未及從後追撞，推出小客車50米遠，撞到附近民宅和2輛自小客車。消防局礁溪分隊長下午1時3分許現場回報，張女受困車中，10分許救出。

消防局指出，張女意識清醒，稱胸部疼痛、下半身無知覺，由礁溪91車送往陽大附醫救治，下午1時18分到院；客運駕駛49歲吳男頭暈不適，無明顯外傷，送礁溪杏和醫院觀察；客運上5名乘客皆未受傷。

警方指出，2駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因與責任待釐清；客運業者派遣其他駕駛將客運駛回，安排乘客轉車；下午2時20分許，事故現場恢復通行。