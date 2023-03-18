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台灣燈會遺失物超過600件 落單兒童鞋以左腳居多
「2023台灣燈會在台北」為期19天展期，吸引超過1200萬人次到訪。閉幕迄今一個月。台北市觀傳局盤點現場遺失物，仍有逾200件物品、400多張卡證待認領，其中不少兒童用品，巧合的是單腳兒童鞋以左腳居多，民眾即日起至4月17日可至觀傳局尋回。
觀傳局表示，燈會期間，18處服務台協助許多民眾尋獲遺失物，不過遺留400多張身分證、健保卡、學生證、駕照及信用卡等重要證件，以及手機、雨傘、水杯、玩偶、眼鏡及鑰匙或單隻鞋等200多件物品，遲遲未有人前來認；其中不少奶嘴、幼稚園圍兜、單腳兒童鞋等兒童用品。
此次遺失物品排行榜，前5名依序為卡證類、帽子、雨傘、鑰匙、杯子，詳細遺失物清單可至觀傳局官網查詢。（https://www.tpedoit.gov.taipei/News_Content.aspx?n=133DDB90561F19A8&sms=78D644F2755ACCAA&s=652D7366DD5B1D43）
觀傳局說明，價值500元以上的遺失物已轉交警方協助處理，卡證類則轉交各製發卡單位、依流程處理。至於183筆物件尚待主人認領，觀傳局公告及保管至4月17日，民眾可於平日早上10點至下午5點前，電話洽詢（02-27208889分機1505）、到市政大樓4樓中央區領取。
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