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桃園垃圾掩埋場大火 消防員累癱歸隊見驚喜

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場14日大火，現場烈焰沖天，惡臭也隨濃煙瀰漫飄散，消防人員費時26小時撲滅火勢，精力幾乎耗盡，其中站在最前線的大有消防分隊昨天收到來自同安國小師生的飲料慰勞，突如其來的小禮物，讓隊員們直呼窩心。

贈送飲料的是同安國小5年6班師生，除此之外，師生們還親手寫了一張感謝小卡並錄製了一段影片表達心意。老師許廷愷表示，雖然學校距離掩埋場有一段距離，但仍能聞到燒垃圾的臭味，不少學生都在問臭味從哪來，當時覺得這是一個很好的機會教育，於是就拿新聞報導跟學生們說發生什麼事，再透過救火照片和消防微電影，告訴他們安定生活的背後是有一群人在默默付出守護。

許廷愷說，學生們看到消防員累到癱坐路邊的照片，聽完講解後，都想為消防人員做些什麼事，藉此表達感謝與支持，而大有消防分隊距離垃圾掩埋場最近，在這場救災工作中最辛苦，因此大家決定以卡片和影片表達感謝，自己則自掏腰包加碼飲料。

大有消防分隊分隊長蘇翊瑄表示，看到小朋友們的感謝卡及影片，隊員心裡都覺得暖暖的。另外，由於清明節將近，也期望民眾掃墓做好防災準備，避免一時疏忽，再釀火警意外。

桃園會稽垃圾掩埋場日前大火，大有消防隊收到來自同安國小師生的感謝卡片和飲料慰勞，心裡也有說不出的感謝和窩心。圖／大有消防分隊提供
桃園會稽垃圾掩埋場日前大火，大有消防隊收到來自同安國小師生的感謝卡片和飲料慰勞，心裡也有說不出的感謝和窩心。圖／大有消防分隊提供
桃園會稽垃圾掩埋場日前大火，大有消防隊收到來自同安國小師生的感謝卡片和飲料慰勞，心裡也有說不出的感謝和窩心。圖／大有消防分隊提供
桃園會稽垃圾掩埋場日前大火，大有消防隊收到來自同安國小師生的感謝卡片和飲料慰勞，心裡也有說不出的感謝和窩心。圖／大有消防分隊提供
桃園會稽垃圾掩埋場日前大火，大有消防隊收到來自同安國小師生的感謝卡片和飲料慰勞，心裡也有說不出的感謝和窩心。圖／大有消防分隊提供
桃園會稽垃圾掩埋場日前大火，大有消防隊收到來自同安國小師生的感謝卡片和飲料慰勞，心裡也有說不出的感謝和窩心。圖／大有消防分隊提供

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