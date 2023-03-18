國1南向230K連結車火燒車 暫時封閉西螺出口匝道 回堵12公里

（14:25更新）

高公局說，下午2時20分事故排除，回堵12公里，車流紓解中，請用路人小心駕駛。

（13:50更新）

由於一開始火勢猛烈，因灌救需要，南下西螺服務區出口一度封閉、只能進不能出，服務區內車多回堵。經搶救後，南下西螺服務區出口已經開放，但仍然車多回堵，高公局建議暫時不要進入服務區，目前已經回堵10公里，高公局建議從192K彰化系統改走國道3號。

（13:30更新）

高公局說，這起火燒車事故已造成回堵9公里，請用路人提前由北斗交流道駛離，避開事故路段。

（13:20更新）

高速公路局說，今天下午12時36分，國道1號南向230公里處西螺交流道，1輛連結車起火事故，占外車道，暫時封閉西螺出口匝道處理中，回堵7公里。

高公局說，請用路人提前由北斗交流道駛離主線。南下西螺服務區出口已經開放，但仍然車多回堵，建議暫時不要進入服務區。