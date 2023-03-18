快訊

緩解肩頸痠痛、有助骨盆正位 日常就能做到的2招簡易瑜珈伸展

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1南向230K連結車火燒車 暫時封閉西螺出口匝道 回堵12公里

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導

（14:25更新）

高公局說，下午2時20分事故排除，回堵12公里，車流紓解中，請用路人小心駕駛。

（13:50更新）

由於一開始火勢猛烈，因灌救需要，南下西螺服務區出口一度封閉、只能進不能出，服務區內車多回堵。經搶救後，南下西螺服務區出口已經開放，但仍然車多回堵，高公局建議暫時不要進入服務區，目前已經回堵10公里，高公局建議從192K彰化系統改走國道3號。

（13:30更新）

高公局說，這起火燒車事故已造成回堵9公里，請用路人提前由北斗交流道駛離，避開事故路段。

（13:20更新）

高速公路局說，今天下午12時36分，國道1號南向230公里處西螺交流道，1輛連結車起火事故，占外車道，暫時封閉西螺出口匝道處理中，回堵7公里。

高公局說，請用路人提前由北斗交流道駛離主線。南下西螺服務區出口已經開放，但仍然車多回堵，建議暫時不要進入服務區。

國道一號南下230公里處西螺路段中午發生一起火燒車事故，黃姓民眾目睹，指發生事故的是一輛聯結車，造成車輛嚴重回堵到中沙大橋，南下西螺服務區出口已緊急封閉，進行滅火作業，事故原因有待調查。圖／讀者提供
國道一號南下230公里處西螺路段中午發生一起火燒車事故，黃姓民眾目睹，指發生事故的是一輛聯結車，造成車輛嚴重回堵到中沙大橋，南下西螺服務區出口已緊急封閉，進行滅火作業，事故原因有待調查。圖／讀者提供
國道1號南向230公里處火燒車事故，造成嚴重回堵。圖／取自高公局1968網站
國道1號南向230公里處火燒車事故，造成嚴重回堵。圖／取自高公局1968網站
國道1號南向230公里處火燒車事故，造成嚴重回堵。圖／取自高公局1968網站
國道1號南向230公里處火燒車事故，造成嚴重回堵。圖／取自高公局1968網站

高速公路 車道

延伸閱讀

影／國道彰化段凌晨火燒車 9人座廂型車成廢鐵、3人及時逃出

國1西螺交流道穿越橋改建、車道減 高公局提改道方案

影／台南市北區發生火燒車 冒出熊熊火光和大量濃煙

國1南下38.5公里處發生火燒車　車流回堵3公里幸好無人傷亡

相關新聞

台南今山林火警10多起消防員疲於奔命 消防車失控1受傷

台南市今天一天就發生10多起山林雜草火警，讓消防員疲於奔命。晚間發生消防車倒車時不慎滑落邊坡、駕駛魏姓消防員受傷，所幸就...

5粉絲爭睹BLACKPINK演唱會 付錢拿不到票控2男女詐欺

南韓頂流女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，因一票難求，不少粉絲場外求票。黃牛票甚至傳被炒到40萬天價；昨晚...

影／台中40天傳123件公墓火警 消防員驚險撤退影片曝

清明節將至，不少民眾已開始返鄉掃墓，但台中市消防局統計，從2月至3月12日止，已發生123件公墓火警，讓消防局隊員疲於奔...

高雄賓士鬼切擊落「吳柏毅」 網酸：駕照雞腿換來的

一名UberEats外送員中午騎車外送，直行經高雄三民區九如公速公路便道，慘遭左側急右轉的賓士車撞及，連人帶車摔落，車禍...

警察哥哥好帥 彰化員警「神救援」吸起落水溝車鑰匙

當車鑰匙從被焊死的溝蓋掉入臭水溝內怎麼辦？本月16日晚間，彰化分局大竹派出所接獲報案「救援」一對母女時，員警在燒腦之際，...

影／噪音改裝車未掛及掛變造車牌車遊 清水警舉發8車主

多輛改裝車深夜發出吵人噪音，車遊台中市清水區，有改裝車未掛車牌，也有車遮住車牌一起車遊，清水警方發現跟隨，發現改裝車還集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦