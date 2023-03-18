影／陳建仁：今年旱災比前年沒下雨時間更長 但水源調度成功
行政院長陳建仁今天和經濟部長王美花等人到台中大甲溪視察水情，陳建仁表示，因應極度氣候變遷，各國都面臨抗旱問題，我國超前部署，運用前瞻建設已開始做抗旱水井和浮流水建設，效果顯著，今年旱災情形比前年百年大旱，沒下雨時間更長，但水源調度成功。
陳建仁今天和王美花與台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣和水利署長賴建信等人到馬鞍壩視察大甲溪水情，關心大台中地區水情現況。
行政院長陳建仁表示，因應極度氣候變遷，全世界各國家都面臨抗旱問題，我國政府超前部署，運用前瞻建設計畫已經開始做抗旱水井和浮流水的建設，看到效果顯著，希望大家共同努力，多找水、多調水和多省水，這次旱災情形比前年百年大旱，沒下雨時間更長，但水源調度成功，希望中央和地方一起努力，維持良好水情狀況，水供應更理想，大家一定要節約用水，只要全民團結一致，一定可以像2021年百年大旱度過難關，現在情形比當年更好。
盧秀燕當場向陳建仁請命說，不要忽略中部地區緊張水情，應該儘早將台中水情由藍燈轉綠燈，提醒民眾節約用水，確保市民用水權益，她也向陳建仁爭取大台中聯合供應中科再生水計畫之170億元經費補助，加速推動再生水計畫，期望減緩缺水危機。
盧秀燕表示，因未來降雨狀況不明，加上核二廠2號機已除役不再發電，德基水庫蓄水量從2月時的80%，不到1個月已降至60%左右，中部水情也堪慮，前年中部遭受百年大旱，因經濟部曾表示中部地區為水力發電主要區域，希望中央除了電力之外一定要特別注意水資源調配問題，水情嚴峻當下，沒電很嚴重，沒水也沒辦法活，水電和物價都是民眾最關心的問題。
立委江啟臣指出，大甲溪是大台中的母親河，孕育所有的市民朋友，甚至支援鄰近縣市用水。百年大旱的慘況歷歷在目，根據統計，中部地區已有580多天未下大雨，如何確保供水穩定無虞、中水中用是所有市民朋友非常關心的事情，請行政院做出承諾，超前部署、有備無患，不要讓缺水惡夢再度上演；蔡其昌表示，政府多找水、多調水的措施，立法院會全力支持。
水利署長賴建信簡報時說，台中地區供水，目前台中用水量每天164萬噸，含支援彰化與苗栗，德基水庫需多少則放多少，德基水庫放的水，不是只有石岡壩可以存；目前以枯旱情境提前因應，擴大節水措施，農業加強灌溉管理，備援水源提前上場因應。
台電表示，德德基的水全數流入石岡壩及農田水利會的灌區供民生及農業使用，水力發電，台電共有11座水力電廠，裝置容量465.1萬瓩(111年) 佔全台電8.7%，發電量87.3億度(111年) 佔全台電3.5%。
大甲溪電廠屬於慣常水力發電，共有德基、青山、谷關、天輪、馬鞍等5個分廠，各分廠都有水壩來控制其放水量及發電量，德基水庫的蓄水可以「一滴水發五次電」，發電後的水蓄積於馬鞍後池與石岡壩，再由水利署中區水資源局水資源協調，滿足下游民生用水及農業灌溉需求。
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