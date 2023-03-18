影／員警、救護志工聯手CPR 巡邏車鳴笛送AED 救翁一命

從事租屋仲介的孫姓男子3月初與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新北市新店警分局雙城派出所員警蕭明正、女警柯虹聿與路過的熱心消防救護志工莊仕如聯手CPR，巡邏車鳴笛直送AED，成功電擊後恢復心跳，經由救護車送醫順利救回一命，於日前康復出院。

新店警分局雙城派出所員警蕭明正、柯虹聿本月8日下午5時許，前往新店區新店區安祥路處理民眾糾紛，從事租屋仲介的67歲孫姓男因與租客有租屋糾紛起爭執，疑似一時情緒太過激動，身體不適突然倒地失去意識及心跳。

員警蕭明正和柯虹聿見孫男情況不對，立即尋找附近是否有AED自動體外心臟電擊去顫器欲實施救護，惟現場遍尋不著，救人第一，員警先輪流對孫男實施CPR，並通報119到場救護。

在消防隊裡擔任救護志工，從事壽險業的莊仕如當天休假，正好經過主動協助CPR急救，派出所內緊急調度由「財團法人旺英衛教基金會」捐贈的AED也即時送到急救現場，實施電擊後1分鐘孫男恢復心跳及意識，由救護車送往新店慈濟醫院，成功挽回一條寶貴生命，住院休養後已於日前康復出院。