快訊

緩解肩頸痠痛、有助骨盆正位 日常就能做到的2招簡易瑜珈伸展

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／員警、救護志工聯手CPR 巡邏車鳴笛送AED 救翁一命

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

從事租屋仲介的孫姓男子3月初與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新北市新店警分局雙城派出所員警蕭明正、女警柯虹聿與路過的熱心消防救護志工莊仕如聯手CPR，巡邏車鳴笛直送AED，成功電擊後恢復心跳，經由救護車送醫順利救回一命，於日前康復出院。

新店警分局雙城派出所員警蕭明正、柯虹聿本月8日下午5時許，前往新店區新店區安祥路處理民眾糾紛，從事租屋仲介的67歲孫姓男因與租客有租屋糾紛起爭執，疑似一時情緒太過激動，身體不適突然倒地失去意識及心跳。

員警蕭明正和柯虹聿見孫男情況不對，立即尋找附近是否有AED自動體外心臟電擊去顫器欲實施救護，惟現場遍尋不著，救人第一，員警先輪流對孫男實施CPR，並通報119到場救護。

在消防隊裡擔任救護志工，從事壽險業的莊仕如當天休假，正好經過主動協助CPR急救，派出所內緊急調度由「財團法人旺英衛教基金會」捐贈的AED也即時送到急救現場，實施電擊後1分鐘孫男恢復心跳及意識，由救護車送往新店慈濟醫院，成功挽回一條寶貴生命，住院休養後已於日前康復出院。

新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋表示，新北市持續推廣能像莊仕如一樣具備急救技術的救護志工，並將警察人員列為OHCA急救反應者，新店分局於每年10月安排450名員警接受CPR+AED急救訓練，第一線警察具備急救能力，打造新北市安全宜居城市。

從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店員警及消防救護志工莊仕如（見圖）聯手CPR，成功救回一命。圖／消防提供
從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店員警及消防救護志工莊仕如（見圖）聯手CPR，成功救回一命。圖／消防提供
從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店員警及消防救護志工聯手CPR，巡邏車鳴笛直送AED，成功恢復心跳由救護車送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店員警及消防救護志工聯手CPR，巡邏車鳴笛直送AED，成功恢復心跳由救護車送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店員警及消防救護志工聯手CPR，巡邏車鳴笛直送AED，成功救回一命。記者王長鼎／翻攝
從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店員警及消防救護志工聯手CPR，巡邏車鳴笛直送AED，成功救回一命。記者王長鼎／翻攝
從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店雙城派出所員警蕭明正（見圖）及消防救護志工莊仕如聯手CPR，成功救回一命。圖／消防提供
從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店雙城派出所員警蕭明正（見圖）及消防救護志工莊仕如聯手CPR，成功救回一命。圖／消防提供
從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店員警及消防救護志工聯手CPR，巡邏車鳴笛直送AED，成功救回一命。記者王長鼎／翻攝
從事租屋仲介的孫姓男子日前與租客有調解爭執，疑似一時身體不適突然倒地失去意識及心跳，新店員警及消防救護志工聯手CPR，巡邏車鳴笛直送AED，成功救回一命。記者王長鼎／翻攝

CPR AED

延伸閱讀

新北市多元文化節接地祭 異國料理探索文化起源

南投偏鄉緊急救護跨大步 水里急診救護站啟動夜間急診

乘客嚇到落淚！男在飛機上「沒了呼吸」 空服員神應對被讚翻

提升偏鄉救護能力 新竹馬偕到五峰國小辦理急救宣導

相關新聞

台南今山林火警10多起消防員疲於奔命 消防車失控1受傷

台南市今天一天就發生10多起山林雜草火警，讓消防員疲於奔命。晚間發生消防車倒車時不慎滑落邊坡、駕駛魏姓消防員受傷，所幸就...

5粉絲爭睹BLACKPINK演唱會 付錢拿不到票控2男女詐欺

南韓頂流女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，因一票難求，不少粉絲場外求票。黃牛票甚至傳被炒到40萬天價；昨晚...

影／台中40天傳123件公墓火警 消防員驚險撤退影片曝

清明節將至，不少民眾已開始返鄉掃墓，但台中市消防局統計，從2月至3月12日止，已發生123件公墓火警，讓消防局隊員疲於奔...

高雄賓士鬼切擊落「吳柏毅」 網酸：駕照雞腿換來的

一名UberEats外送員中午騎車外送，直行經高雄三民區九如公速公路便道，慘遭左側急右轉的賓士車撞及，連人帶車摔落，車禍...

警察哥哥好帥 彰化員警「神救援」吸起落水溝車鑰匙

當車鑰匙從被焊死的溝蓋掉入臭水溝內怎麼辦？本月16日晚間，彰化分局大竹派出所接獲報案「救援」一對母女時，員警在燒腦之際，...

影／噪音改裝車未掛及掛變造車牌車遊 清水警舉發8車主

多輛改裝車深夜發出吵人噪音，車遊台中市清水區，有改裝車未掛車牌，也有車遮住車牌一起車遊，清水警方發現跟隨，發現改裝車還集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦