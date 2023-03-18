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台中公墓火警野草助燃 一輛小客車慘燒到車頭全毀
清明節將至，台中市南屯區1處公墓今上午傳出火勢，因附近臨近巷弄停放13輛汽車、2輛機車，警方緊急通知車主移車避免遭火噬，但其中1輛車因車主遠遊，加上現場風勢助燃火勢不小，該車車頭遭焚毀，目前現場仍由消防拉水線控制火勢中。
台中警消今上午10點多獲報，南屯區永春南路188巷附近傳出公墓火警，消防出動多個分隊到場滅火，轄區春社派出所到場發現，包括188巷內停放8輛汽車、2輛機車，因靠近野草恐遭延燒，一旁永春南路上也有5輛車。
警方緊急通知多名車主到場移車才未遭受波及，但其中1輛小客車因車主外出，加上風勢助燃慘遭野火吞噬，消防緊急撲救但車頭仍嚴重被燒毀，現場沒有人員傷亡，目前仍由消防控制火勢中。
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