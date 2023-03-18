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竊賊闖屋偷走名表 現場空飲料盒成破案關鍵

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄曾姓男子涉嫌闖空門，偷走住戶的1只名表，留下1個空飲料盒逃逸。住戶發現名表失竊，桌上卻有來路不明的飲料盒，報警追查全案。警方調閱相關監錄畫面，發現他涉案前正喝同款飲料，查出他偷走手表，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，3月15日上午11時30分左右，曾姓男子（45歲）步行經過高雄市新興區復橫一路，發現1住戶沒關門，涉嫌侵入屋內找尋財物，隨手把自己的飲料盒放在桌上，見桌上放著1只價值18萬元的萬寶龍手表，便涉嫌偷走手表逃逸。

不久住戶被偷的手表是自己送自己的生日禮物，花不少錢，發現手表不翼而飛，反而桌上多出1個來路不明的空飲料盒，立即報警追查。

高雄市警新興分局調閱附近路口監視器畫面，發現曾姓男子在案發前曾在附近遊蕩，而且邊走路邊喝飲料，手上的飲料盒正與留在遇竊住戶家的飲料盒同款。

警方發現曾姓男子由住戶家後門進屋，根據相關影像資料，追查出他的身分，立即通知他到案，他正戴著偷來的手表，人贓俱獲，依竊盜罪嫌將全案移送法辦。

曾姓男子涉嫌偷名表，留下空飲料盒，警方找到他喝飲料影像才查出他涉案。記者林保光／翻攝
曾姓男子涉嫌偷名表，留下空飲料盒，警方找到他喝飲料影像才查出他涉案。記者林保光／翻攝

高雄市 竊盜

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