聽新聞
test
0:00 / 0:00
竊賊闖屋偷走名表 現場空飲料盒成破案關鍵
高雄曾姓男子涉嫌闖空門，偷走住戶的1只名表，留下1個空飲料盒逃逸。住戶發現名表失竊，桌上卻有來路不明的飲料盒，報警追查全案。警方調閱相關監錄畫面，發現他涉案前正喝同款飲料，查出他偷走手表，依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，3月15日上午11時30分左右，曾姓男子（45歲）步行經過高雄市新興區復橫一路，發現1住戶沒關門，涉嫌侵入屋內找尋財物，隨手把自己的飲料盒放在桌上，見桌上放著1只價值18萬元的萬寶龍手表，便涉嫌偷走手表逃逸。
不久住戶被偷的手表是自己送自己的生日禮物，花不少錢，發現手表不翼而飛，反而桌上多出1個來路不明的空飲料盒，立即報警追查。
高雄市警新興分局調閱附近路口監視器畫面，發現曾姓男子在案發前曾在附近遊蕩，而且邊走路邊喝飲料，手上的飲料盒正與留在遇竊住戶家的飲料盒同款。
警方發現曾姓男子由住戶家後門進屋，根據相關影像資料，追查出他的身分，立即通知他到案，他正戴著偷來的手表，人贓俱獲，依竊盜罪嫌將全案移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言