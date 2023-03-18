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影／賓士車螃蟹切險釀事故 國道警：駕駛開罰牌照吊扣6個月

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為加深用路入，國道駕車安全觀念。國道第一公路警察大隊，特別製作短片宣導。影片中可見一輛賓士車，疑誤上汐五高架路段，駕駛直接將車向右橫切，跨越槽化線跟2個車道，險些與後方來車發生碰撞。國道警提醒，駕駛人走錯路或是錯過交流道，應至下個交流道迴轉，勿當螃蟹車以免發生事故。

國道第一公路警察大隊表示，該輛違規賓士車，從國道1號北向五股路段，疑似誤上汐五高架道路段，汽車駕駛人竟直接將車向右橫切，跨越槽化線跟2個車道，正當他準備下五股交流道匝道，接回平面道路時，未注意後方另有來車險發生碰撞，事後後方駕駛提供行車紀錄器畫面，向國道警方檢舉。

國道警方表示，國道警接獲檢舉，經檢視檢舉人提供行車紀錄器畫面，確認賓士車違規事實明確，依違反道路交通管理處罰條例第43條之規定，汽車駕駛人以危險方式駕車，開處他6000元以上24000以下罰鍰；另吊扣汽車牌照6個月。

國道警呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，跨越槽化線或橫切車道等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，如果錯過交流道，應至下個交流道，勿有橫切車道之危險行為。

對於完全不顧其他用路人安全的駕車行為，若有未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車等違規樣態，國道警除加強取締外，也會透過沿線幾處設置高解析度攝影機（CCTV）錄影系統，監控舉發，確保用路人有安全的行車環境。

國道警提醒駕駛人，錯過交流道應至下個交流道在下，勿有橫切車道之危險行為。記者曾伯愷／翻攝
國道警提醒駕駛人，錯過交流道應至下個交流道在下，勿有橫切車道之危險行為。記者曾伯愷／翻攝
國道警提醒駕駛人，錯過交流道應至下個交流道在下，勿有橫切車道之危險行為。記者曾伯愷／翻攝
國道警提醒駕駛人，錯過交流道應至下個交流道在下，勿有橫切車道之危險行為。記者曾伯愷／翻攝
國道警提醒駕駛人，錯過交流道應至下個交流道在下，勿有橫切車道之危險行為。記者曾伯愷／翻攝
國道警提醒駕駛人，錯過交流道應至下個交流道在下，勿有橫切車道之危險行為。記者曾伯愷／翻攝
國道警提醒駕駛人，錯過交流道應至下個交流道在下，勿有橫切車道之危險行為。記者曾伯愷／翻攝
國道警提醒駕駛人，錯過交流道應至下個交流道在下，勿有橫切車道之危險行為。記者曾伯愷／翻攝

國道 車道

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