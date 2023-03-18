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新竹市知名鴨肉麵店竄濃煙消防馳援 疑煮食不慎釀禍

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市北區中正路上知名的鴨肉麵店今天早上發生火警，2、3樓處不斷竄出濃煙，還伴隨火光。消防局獲報火速馳援、灌救20分鐘撲滅，初判起火原因為廚房排油風管積油垢，現場為場所員工煮食時不慎引燃火勢，清查現場所幸沒有人傷亡。

新竹市消防局指出，今天早上8點59陸續接獲民眾報案中正路一間鴨肉麵店發生火警，還不確定有無人員受困，立刻派出救災車輛13車、警消32人，義消30人與警察5人到場處理，布水線2線入室內將火勢撲滅，同時指揮交通避免人車靠近，火勢在9點16分控制、9點25分撲滅。

消防人員指出，火警現場為4樓透天，到場後，為廚房風管燃燒，燃燒面積共計40平方公尺，無人員傷亡。

由於火警地點是新竹市知名的鴨肉麵店，一旁店家、小吃與住戶不少，多輛消防車到場灌救引起民眾擔心，還好火勢並未延燒，20分鐘即撲滅。

據了解，現場為鴨肉麵店員工煮食時不慎引燃火勢，並造成排油煙管內部油垢燃燒。消防局呼籲餐廳類營業場所應定期清理排油煙管油垢，避免烹飪時造成燃燒及成為延燒途徑。

新竹市中正路上知名的鴨肉麵店今天發生火警，消防獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹市中正路上知名的鴨肉麵店今天發生火警，消防獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹市中正路上知名的鴨肉麵店今天發生火警，消防獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
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新竹市中正路上知名的鴨肉麵店今天發生火警，消防獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹市中正路上知名的鴨肉麵店今天發生火警，消防獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹市中正路上知名的鴨肉麵店今天發生火警，消防獲報灌救。記者張裕珍／翻攝

新竹 廚房

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