影／從機車到枕頭都有人偷 台南警一日雙破竊案

從機車到枕頭都有人偷，台南市警二分局昨天一連破獲兩起竊案；34歲張姓男子騎贓車從雲林南下台南玩，因改裝排氣管發出轟隆巨響，昨晚遭警攔查，人贓俱獲，另40歲黃姓女子日前在自助洗衣店烘衣，連同他人枕頭也一併取走，警方循線找上門，她辯說，先將它帶回家等人來領取。

警方調查，黃女本周三前往衛民街上自助洗衣店烘乾衣物時，打開1號烘乾機內見有一顆他人前來烘乾待拿的枕頭。她將自己衣物連同該枕頭放入機台內烘乾，20分鐘後衣物烘乾後，她取走衣物時，連同該價值500元的枕頭一同取走。

台南市警二分局博愛派出所據報後，調閱周遭監視器以車追人，昨天中午11時通知黃女到案說明。據指出，黃女發現該枕頭放在烘乾機內，未見所有人在場，所以先幫它烘乾，並帶回家後等人來領取。此一理由令員警也哭笑不得。

此外，昨天下午5時許，中正派出所警員李祐全巡邏經過西門路一段與友愛街口時，突然聽到轟隆巨響的機車從後方呼嘯而後，立即尾隨並攔下檢查。除發現該機車排氣管改裝、增設其他燈光設備外，經核對騎士張男及機車資料，發現該機車當日下午1時經車主在雲林報案失竊。