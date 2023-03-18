搜救犬國際認證大會考 新北消防4搜救犬通過檢定

內政部消防署今年3月14日至16日在南投縣竹山訓練中心參加IRO（International Rescue Dog Organisation）國際搜救犬組織評量檢測，新北市消防局搜救犬隊共3隻搜救犬通過高級認證，1隻搜救犬通過中級認證。

新北市消防局長李清安指出，國際級的檢測評量項目包含「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」等二大主項，還有無牽繩腳側伴行、遠距離控制、犬隻搬運、方向指揮、搜索計畫、吠叫警示等各種項目，能通過中級及高級認證的犬隻即具備國際級的作業水準與素質。

新北市消防局特搜大隊大隊長曾天柔表示，搜救犬因具有機動性高、靈敏的嗅覺和搜索範圍廣的特性，在執行救援任務上能辨別出人類的氣味、賀爾蒙等生命徵象，是搜救隊伍最信任的夥伴，更是國際援外時不可或缺的一員。