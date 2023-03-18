洗刷行人地獄臭名 林口警加強取締三月已取締733件
台灣因交通亂象，造成行人通行不安全，被國外貶稱行人地獄。近來新北市林口地區發生多起交通事故，分析肇因以「未禮讓行人」與「大型車違規」為主，遂此，林口警分局從這月2日起，針對7種違規樣態加強取締，9天內共舉發733件，呼籲民眾要遵守交通法規以免受罰。
林口警分局表示，為加強取締轄內各種交通違規樣態，以防制事故發生。林口警方從這個月2日到11日，針對車輛「未禮讓行人」、「行駛人行道」、大型車輛「超載」、「闖紅燈」、「轉彎未依規定」、「未依規定使用方向燈」、「行駛管制區」等7種違規樣態加強取締。
短短9天時間，林口警方共舉發「汽、機車未禮讓行人、行駛人行道」557件；大型車輛「超載、闖紅燈、轉彎未依規定、未依規定使用方向燈及行駛管制區」176件。
另外，為維護轄區交通秩序及民眾行車安全，林口警方針對轄內工地、貨運站、公車站、運輸業者等地方進行宣導。除要求業者約束所屬員工，駕駛大型車輛勿超載、超速外，也提醒業者，務必遵守道路交通管理處罰條例及相關安全規則，尤其注意行人安全。
林口警分局長詹志文呼籲，遵守交通規則，是保護自身安全的第一守則。提醒用路人，行車必與大型車保持安全距離，行經無號誌路口一定要「慢」、「看」、「停」。並注意家中長者交通安全，分局針對易肇事路段，除提升見警率外，將持續滾動式執行各項執法作為，提供民眾友善、安全又便利的交通環境。
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