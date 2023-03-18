影／買預售屋？翁銀行提領860萬欲轉匯 又是詐騙技倆
新北市狄姓男子日前銀行臨櫃提領860萬元欲轉匯，聲稱是要購買預售屋，原來誤信詐團女網友所設的預售屋詐騙圈套，經員警及行員耐心解說，狄男才驚覺受騙。
新北市海山警分局海山派出所日前接獲台灣銀行板新分行行員報案，有民眾疑似遭遇詐騙，謝姓行員於關懷提問時察覺有異，立即通報警方，海山所巡邏員警張敬承、陳品宏到場了解，行員向警方表示，狄男先供稱要投資黃金，欲提款860萬元再轉匯其他銀行帳戶，員警詢問時，立即改口要購買位於土城區的知名建案預售屋，為如期繳交頭期款，因此到銀行臨櫃提款。
員警再三向狄男確認買賣細節，並詢問是否有相關文件，狄男皆無法提出證明，才坦白告知警方日前於網路上認識一名女子，該女子向其表示可協助購買房屋等相關事宜，狄男不疑有他，便前往銀行提領現金，再準備匯款至女子所提供的銀行帳戶。經警方耐心告知這是預售屋詐騙圈套，狄男才驚覺受騙，再三地向警方道謝，替他守住了辛苦賺來的血汗錢。
海山分局長王鴻儒表示，不動產買賣涉及鉅款交易，為避免落入預售屋詐騙圈套，民眾應注意以下四種詐騙招數，包括「員工戶優惠價」、「紅單轉讓」、「匯款對象非公司帳戶」及「建商一屋多賣」，且務必在銷售中心簽約，確認契約對象為建設公司，契約內容有蓋公司大小章與騎縫章；此外，勿將任何款項匯入私人帳戶，對於有疑慮的匯款要求，可以立即撥打110或165反詐騙專線諮詢，以遏止詐騙案的發生。
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