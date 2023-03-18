你往哪跑！竊賊欲偷兌幣機見警要跑 被撞回店當場壓制

新北市三重區李姓竊賊，周二凌晨潛入光復路一段一間夾娃娃機店，欲偷走兌幣機內零錢，業主透過遠端監視器看到報警。李男見警方趕抵，想衝出店外逃逸。被警攔撞回店內，當場被壓制逮捕，上銬帶回偵辦，偵詢後依加重竊盜罪嫌送辦。

經調查，李姓男子（44歲）有多項前科的他，好手好腳卻不事生產，遇缺錢花用便下手行竊。周二（14日）凌晨，他又缺錢花用再起盜念，從家裡帶著一把砂輪機，騎著機車在新北市三重區隨處騎繞，尋找犯案目標。

當天約莫凌晨4時許，他騎經光復路一段68巷一間夾娃娃機店，見四處無人，他隨即帶著工具進入店內，用砂輪機破壞兌幣機台，竊取機台內4640元10元硬幣。卻因動作太大，觸動監控警示系統，業主驚見立即報警。