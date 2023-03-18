聽新聞
test
0:00 / 0:00
你往哪跑！竊賊欲偷兌幣機見警要跑 被撞回店當場壓制
新北市三重區李姓竊賊，周二凌晨潛入光復路一段一間夾娃娃機店，欲偷走兌幣機內零錢，業主透過遠端監視器看到報警。李男見警方趕抵，想衝出店外逃逸。被警攔撞回店內，當場被壓制逮捕，上銬帶回偵辦，偵詢後依加重竊盜罪嫌送辦。
經調查，李姓男子（44歲）有多項前科的他，好手好腳卻不事生產，遇缺錢花用便下手行竊。周二（14日）凌晨，他又缺錢花用再起盜念，從家裡帶著一把砂輪機，騎著機車在新北市三重區隨處騎繞，尋找犯案目標。
當天約莫凌晨4時許，他騎經光復路一段68巷一間夾娃娃機店，見四處無人，他隨即帶著工具進入店內，用砂輪機破壞兌幣機台，竊取機台內4640元10元硬幣。卻因動作太大，觸動監控警示系統，業主驚見立即報警。
警方獲報趕抵，見李男正往店外衝逃，員警立即以身體阻擋推撞，李男不敵往後摔倒在店內，當場被警壓制逮捕，隨後上銬帶回偵辦。偵詢時，李男坦承犯行，警詢後依加重竊盜罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言