130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

蘇姓男子和妻子今晨在酒吧小酌，後搭白牌車返回高雄三民區住處，蘇見車資Google計算距離僅130元，但陳姓司機卻硬收150元，雙方發生口角，蘇和妻子下車後，陳怒揮拳相向，打傷蘇的眼睛，隨後駕車逃離現場，警方獲報2小時後逮獲陳，雙方互提傷害告訴。

警方調查，22歲蘇姓男子今天凌晨2時47分許，和鍾姓妻子在美術館路久吧小酌後，搭乘陳姓男子駕駛的白牌車返回三民區萬全街住處。

抵達目的地後，陳男告知車資為150元，但蘇男認為以Google距離計算車資僅約120元或130元，認為陳刻意敲詐，僅願付130元，雙方起爭執，蘇和妻子下車後，陳男也下車找陳理論。

雙方一言合不合，陳憤而出拳揮打蘇男，衝突後，陳即駕車離去；警方獲報趕抵，蘇因眼睛不適，被救護車送醫治療，警方循線追查陳男白牌車，2小時後查獲陳男。