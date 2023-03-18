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130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蘇姓男子和妻子今晨在酒吧小酌，後搭白牌車返回高雄三民區住處，蘇見車資Google計算距離僅130元，但陳姓司機卻硬收150元，雙方發生口角，蘇和妻子下車後，陳怒揮拳相向，打傷蘇的眼睛，隨後駕車逃離現場，警方獲報2小時後逮獲陳，雙方互提傷害告訴。

警方調查，22歲蘇姓男子今天凌晨2時47分許，和鍾姓妻子在美術館路久吧小酌後，搭乘陳姓男子駕駛的白牌車返回三民區萬全街住處。

抵達目的地後，陳男告知車資為150元，但蘇男認為以Google距離計算車資僅約120元或130元，認為陳刻意敲詐，僅願付130元，雙方起爭執，蘇和妻子下車後，陳男也下車找陳理論。

雙方一言合不合，陳憤而出拳揮打蘇男，衝突後，陳即駕車離去；警方獲報趕抵，蘇因眼睛不適，被救護車送醫治療，警方循線追查陳男白牌車，2小時後查獲陳男。

陳到案後坦承打傷蘇男，但表示自己也被蘇男打傷頭部，因2人互控傷害，警方依法移送偵辦；另陳因無照駕駛白牌車載客，因涉嫌依違反公路法第77條規定，可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣4個月至1年或吊銷之的規定，警方將移請市府交通局裁處。

高雄蘇姓男子搭白牌車返家，因車資問題和司機起口角被打傷。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子搭白牌車返家，因車資問題和司機起口角被打傷。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子和妻子凌晨在酒吧小酌後，搭白牌車返家，因車資問題和陳姓司機起口角，陳打傷蘇男逃逸，被警方逮回。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子和妻子凌晨在酒吧小酌後，搭白牌車返家，因車資問題和陳姓司機起口角，陳打傷蘇男逃逸，被警方逮回。記者石秀華／翻攝

美術館 救護車

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