詐騙車手賣場置物櫃取件 警喬裝工讀生成功阻詐3件

高雄日前有民眾聽從詐騙集團指示，將提款卡及現金放在楠梓區某大賣場的置物櫃中遭竊用，楠梓分局本周二派員喬裝埋伏，成功逮獲32歲李姓男車手，詢後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦；警方指出，單在該賣場置物櫃成功攔阻詐騙案，就有3件之多。

楠梓分局3月14日上午9時許接獲線報，有民眾聽從詐騙集團指示，要將提款卡及現金放在楠梓區某大賣場的置物櫃中待取，警方隨即規劃專責警力在賣場內喬裝工讀生銷售，並在置物櫃旁進行埋伏，在7小時長時間的守株待兔下，當天下午4時許，1名疑似車手男子前來置物箱前取物，當場喬裝埋伏警員當場逮獲。