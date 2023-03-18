改裝車噪音擾民 三峽警今年已告發交違、改裝車486件

改裝車噪音擾人清夢，三峽警方聯合監理機關，於昨天晚上，在北大特區重要路口實施攔檢，短短兩個小時，共取締告發41件違規改裝車輛、無照駕駛，警方呼籲民眾，切勿任意改裝車輛，以免受罰。

三峽警方表示，為加強取締改裝車噪音擾民，昨天（17日）晚上7時，三峽警方聯合監理機關，針對改裝車輛、噪音車出沒路段，包括新北市三峽區學成路、大學路口實施攔檢，短短兩小時，共取締告發2件設備不全、15件變更車體及3件無照駕駛。

三峽警方統計，累計從今年1至3月，警方施時攔檢稽查，每月共攔查超過150輛機汽車，取締無照駕駛409件、設備不全29件、變更車體44件。