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改裝車噪音擾民 三峽警今年已告發交違、改裝車486件
改裝車噪音擾人清夢，三峽警方聯合監理機關，於昨天晚上，在北大特區重要路口實施攔檢，短短兩個小時，共取締告發41件違規改裝車輛、無照駕駛，警方呼籲民眾，切勿任意改裝車輛，以免受罰。
三峽警方表示，為加強取締改裝車噪音擾民，昨天（17日）晚上7時，三峽警方聯合監理機關，針對改裝車輛、噪音車出沒路段，包括新北市三峽區學成路、大學路口實施攔檢，短短兩小時，共取締告發2件設備不全、15件變更車體及3件無照駕駛。
三峽警方統計，累計從今年1至3月，警方施時攔檢稽查，每月共攔查超過150輛機汽車，取締無照駕駛409件、設備不全29件、變更車體44件。
三峽警分局長許城銘強調，為維護交通秩序，確保民眾生命財產安全，持續針對轄內易肇事路段，執行移動式測速照相，與各項重大交通違規稽查取締。呼籲民眾，切勿任意改裝車輛，應遵守各項交通法規，共同維護行車安全及秩序。
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