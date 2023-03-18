高雄2男爛醉衝突引警關切 自稱口角糾紛未動拳

高雄市阿蓮區昨晚有兩名男子酒後在店家發生口角糾紛，經旁人報案後；警方到場將衝突雙方34歲李姓男子與31歲黃姓男子帶回派出所說明，其中黃男自稱因酒後重心不穩，跌倒在地導致頭部稍微擦傷，警指出，如有涉及不法，將依照相關法規移送管轄單位進行偵辦或裁處。

今天凌晨1時30分許，警方獲報在高雄市阿蓮區港後路上有民眾打架鬥毆；警到場後發現，疑似衝突的李男和黃男兩人已爛醉如泥，對於自身酒後行為醉得難以說明，警直接將2人帶回派出所稍事休息再釐清案情。

據其中黃男表示，原本2人在市區飲酒後又回到工地喝酒續攤，只是酒後與對方有言語上的糾紛，並未拳腳相向打架鬥毆，黃自稱是酒後重心不穩，才會跌倒頭部撞地稍微擦傷。湖內警分局長陳楨筌提醒，民眾理性飲酒，應注意是否酒後失態，避免自身涉訟行為。

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