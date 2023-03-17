BLACKPINK天團明高雄開唱 估湧5萬粉絲高雄警嚴陣以待

南韓天團BLACKPINK明後天將首登高雄世運主場館開唱，預估首日將湧入近5萬名粉絲，國際巨星演唱會讓高雄市警方嚴陣以待，其中世運大道明天上午8點到12點將封閉管制，並將對周邊道路加強拖吊，由於預估搭捷運人潮將超過2萬人，將啟動「防踩踏措施」，以確保歌迷安全。

左營警分局表示，BLACKPINK明後天將首登高雄世運主場館開唱，世運大道明後天將從上午8點至凌晨12點全線封閉管制。另明天下午4點以後，翠華路、左營大路和海功路沿線都會規畫義交和員警在路口加強交通疏導，分局也在世運主場館附近設前進指揮所，以因應突發狀況。

高雄捷運警察隊表示，由於高捷公司預估有超過2萬名歌迷會搭捷運前往世運主場館，從紅線R17世運站出站，步行到演唱會的會場約有500公尺，周圍設有搭捷運上行往小港、下行往岡山的分流標誌，以錯開人流。

交通大隊警方也將針對世運大道周邊道路加強違停拖吊，並加強違規停車取締勤務。