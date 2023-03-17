影／農民失足墜山谷 警消3小時換3交通方式垂降救命

台東高姓男子昨天進入山區查修水源，不慎摔落十多公尺深山溝，警消接獲報案後趕赴救援，過程中換了3種交通工具、耗費3小時才到現場，在垂降方式下降山溝，將受傷的高男救出，送醫後救回一命。

台東縣關山分局表示，武陵派出所昨傍晚接獲通報，高姓男子跌落山區10餘米山谷，所長田政福立即協請消防救難員、山青及警員顏美福等人，共計10人組成搜救隊、出勤救援。

田政福表示，高姓男子墜落地點偏僻，救援隊駕駛車輛50分鐘後抵達報案人位置，但因前方產業道路，僅可供搬運車行駛，眾人又轉乘約1小時，才抵達高男種植檸檬田間，再步行約50分鐘，晚間8時許才抵達高男墜落山溝旁。

報案人向警方表示，高姓男子在該處種檸檬，因為水源變小，高男才請他陪同巡視並修理水管，沒想到路面濕滑，高男才不慎滑倒滾落山谷。

救難人員先以繩索垂降到約10米深谷底，所幸附近雜草叢生，高男幸運的「軟著陸」，初步研判腿部骨折、頭部、腰部及腳部擦挫傷，無法行走，頭部也有撞傷、滿臉鮮血，還好救援人員迅速抵達，否則將有失溫及失血過多的危險！