聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／農民失足墜山谷 警消3小時換3交通方式垂降救命
台東高姓男子昨天進入山區查修水源，不慎摔落十多公尺深山溝，警消接獲報案後趕赴救援，過程中換了3種交通工具、耗費3小時才到現場，在垂降方式下降山溝，將受傷的高男救出，送醫後救回一命。
台東縣關山分局表示，武陵派出所昨傍晚接獲通報，高姓男子跌落山區10餘米山谷，所長田政福立即協請消防救難員、山青及警員顏美福等人，共計10人組成搜救隊、出勤救援。
田政福表示，高姓男子墜落地點偏僻，救援隊駕駛車輛50分鐘後抵達報案人位置，但因前方產業道路，僅可供搬運車行駛，眾人又轉乘約1小時，才抵達高男種植檸檬田間，再步行約50分鐘，晚間8時許才抵達高男墜落山溝旁。
報案人向警方表示，高姓男子在該處種檸檬，因為水源變小，高男才請他陪同巡視並修理水管，沒想到路面濕滑，高男才不慎滑倒滾落山谷。
救難人員先以繩索垂降到約10米深谷底，所幸附近雜草叢生，高男幸運的「軟著陸」，初步研判腿部骨折、頭部、腰部及腳部擦挫傷，無法行走，頭部也有撞傷、滿臉鮮血，還好救援人員迅速抵達，否則將有失溫及失血過多的危險！
經救護人員初步包紮，確認無生命危險，隨後以繩索吊掛，眾人合力順利將他從谷底拉起，再以輪揹方式步行約1小時，乘車約2小時，於昨晚11時30分終於抵達派出所，再以救護車護送至台東馬偕醫院救治。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言