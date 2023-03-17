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獨居翁不敵病魔離世不夠錢下葬 警為他奔走籌錢

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

獨居在雲林大埤的6旬郭姓老翁患食道癌多年，無人照顧，身體狀況每況愈下，近日不敵病魔離世，但其他親屬也無能為力幫他處理身後事，斗南警分局大埤所警員陳言劼聞訊感到不捨，為郭翁的「最後一哩路」奔走，終於籌措到3萬元順利送行。

郭姓老翁長年一人獨自生活，倚靠低收入戶補助過日子，雖然清苦，但他十分節儉，未料3年前上天對他開了個大玩笑，原本健康狀況無虞的他，突然罹患食道癌，病情一天天加重，且只能吃流質食物，身體愈來愈抵不住癌症侵蝕，最後在醫院離世。

雖然有低收入戶喪葬補助金6萬元，但仍有3萬元缺口沒有著落，郭翁還在世的親屬弟媳想幫大伯善終，卻也心有餘而力不足，因緣際會下，陳言劼聽聞郭翁的消息，於心不忍，積極幫他找資源，希望讓郭翁有尊嚴的走完人生尾路。

張榮發慈善基金會接獲消息，隨即委派專員夏塘昱趕在郭翁出殯前補足3萬元，幫助其家人順利辦理身後事，各界的幫忙令郭翁弟媳深受感動，頻頻向陳言劼與基金會道謝，相信郭翁一定也能感受到大家的關心。

斗南警分局長温基興讚揚陳言劼在為民服務中發揮了「大愛」，不僅適時關懷弱勢家庭，也用心慰問、轉介服務，就此案例也繼續發揮社區警政守望相助功能，找到更多角落中需要幫助的人。

雲林一名6旬郭姓獨居老翁日前因不敵食道癌離世，居住地派出所警員陳言劼（右）多次奔走覓得張榮發慈善基金會幫忙補足喪葬費，老翁親屬感動收下社會愛心。記者陳苡葳／翻攝
雲林一名6旬郭姓獨居老翁日前因不敵食道癌離世，居住地派出所警員陳言劼（右）多次奔走覓得張榮發慈善基金會幫忙補足喪葬費，老翁親屬感動收下社會愛心。記者陳苡葳／翻攝

食道癌 低收入戶

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