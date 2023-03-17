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女大生為「BLACKPINK」買黃牛票 遭騙1萬7千報警揪詐團
新北市林口區一名陳姓女大生，日前透過臉書社群，向一名網友購買兩張韓國女團「BLACKPINK」演唱會門票，女大生依約匯給對方1萬7600元，對方旋即失聯，女大生覺得被騙，於周三（15日）向轄區派出所報案，目前警方已受理，朝詐欺罪嫌偵辦。
經調查，陳姓女大生（19歲）日前透過臉書社群，看到有人用平價價格，兜售韓國女團「BLACKPINK」演唱會門票，女大生與對方連繫後互加line。她擔心網路詐騙之多，還再三詢問對方，甚至還要求對方傳身分證，來證明絕非詐騙。
女大生雖半信半疑，但心想著要看韓國女團「BLACKPINK」演唱會，便傳訊向對方購買兩張門票，並匯了1萬7600元到對方指定帳戶，結果演唱會的票沒拿到，對方還神隱消失，這才驚覺受騙，於周三（15日）向轄區派出所報案。
林口警分局表示，女大生遭詐，已受理報案，將通知涉案帳戶所有人，到案說明釐清；另呼籲，民眾購買商品或是活動門票，應循正當管道，切勿相信網路上「一頁式廣告詐騙」或是「網路黃牛」以免遭到詐騙。
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