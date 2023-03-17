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當本田撞上勞斯萊斯 女駕駛一聽「天價維修費」當場嚇傻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

桃園市一名張姓女子，今天下午開車，行經新北市淡水區淡金路一段與濱海路口，疑未注意前方一輛勞斯萊斯，停在路口等左轉號誌燈，不慎從後追撞，導致勞斯勞斯右後方車身嚴重毀損，初估維修費上看250萬，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，張姓女子（25歲）今天下午，他駕駛一輛本田休旅車，從桃園一路往新北市三芝方向，準備找朋友聚聚。途中她行經淡水區淡金路一段與濱海路口，疑未注意前方安女（37歲、外籍人士）所駕駛的勞斯萊斯（車型鬼魅ghost）停在路口等左轉燈，不慎從安女座車右後方撞去。

撞擊瞬間，導致張女左前車頭、安女右後車身毀損凹陷，事後安女連繫其夫婿到場，經拍照詢問車廠，初估維修費用恐上看250萬元，張女聞訊當場嚇到不知所措。事故現場沒有人受傷，也未波及其他路過人車，肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查後釐清。

新北市淡水區兩車追撞，勞斯萊斯車損嚴重，維修費恐上看250萬。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區兩車追撞，勞斯萊斯車損嚴重，維修費恐上看250萬。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區兩車追撞，勞斯萊斯車損嚴重，維修費恐上看250萬。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區兩車追撞，勞斯萊斯車損嚴重，維修費恐上看250萬。記者曾伯愷／翻攝

淡水 休旅車 車禍

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