高雄野火頻傳 基層消防批長官外行：竟要深夜爬山滅火

南部地區遭逢嚴重乾旱，最近又正值掃墓季，山林火警或雜草火警變多，高雄基層消防員上臉書社團，批評消防局長在3月13日美濃發生山林火警，「要求在深夜爬山強攻滅火」。高市消防局長王志平表示，他只傳訊給大隊長「評估火勢，是否加派人車，盡速滅火」，沒下爬山強攻指令。

高雄市消防局統計，今年至3月15日的雜草火警案件就有271件，平均每天發生3至4件。

3月13日晚間9點30分許，高雄市美濃區圓山巷傳出「火燒山」雜草火警，消防局先派杉林、旗山分隊4車7人到達布線，因燃燒範圍廣，野火可能延燒附近4戶民宅，現場消防員立即求援，火勢在隔天凌晨1時48分控制，但山勢陡峭天色昏暗，無法延伸水線，消防否隊留2台車警戒，天亮後立即動員其他分隊人車搶救，並由空勤直升機支援空中投水，到14日上午8點13分滅火，殘火則直處理14日下午2時許處理完畢。

高雄市消防局為打這場火，共動員35車83人，接力10多小時滅火。基層消防員事後在臉書「靠北消防3.0」社團，批評消防局長王志平，「要求在深夜爬山強攻滅火」，質疑他「外行」、「有沒有學過如何打山林火警？」。

高雄市消防局長王志平表示，由於野火延燒，他曾在消防幹部群組，留言「評估火勢，是否加派人車，盡速滅火」，當時第六大隊長主動放棄輪休趕赴現場指揮救災，他並沒要求「深夜爬山強攻滅火」。他說，隔天上午7點52分，他趕1個多小時車程到場，幾乎徹夜未眠，只想以身作則，以行動感動基層，對基層在臉書上的批評，他都虛心接受。