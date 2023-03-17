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落實複合型災害防救 新北消防今結合公所聯合演練
新北市中和區公所今天與消防局第七救災災護大隊在安邦街安邦防災公園與6個民間團體、10家防災企業攜手合作，舉辦今年度颱洪暨地震複合型災害防救演練，以經常性的地震、火災及颱風淹水情境進行演練，也納入社區高中防災生力軍協助安置收容，有效落實自助、互助、公助災防理念。
今天的聯合演練由中和區長楊薏霖現場指揮，偕同里長、里民參與演練避難，她表示，防災工作需群策群力，多一分準備，就少一分損失。串連多元防災資源，希望藉平時的演練，強化災害應變能力，打造該區成為「永續安全宜居城市」。
消防大隊表示，有鑑於過去災害發生時，曾因各區救災人力、物資不足導致重大損失，與永和區公所跨區支援人力物資，還有全台首度培訓的中和高中青年防災士加入，雙和醫院醫護、里長里民們演練防災任務編組也到場支持，民間與公部門一起合力完成。
中和區公所也感謝新加入的信義房屋公司、三商餐飲公司捐贈防災物資，同時派員現場實地參與演練，達到防災深耕企業，促進政府、企業、社區與學校四方相互協作的目標。
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