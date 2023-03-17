貨車尾門突迎面甩來 機車騎士急閃嚇壞

彰化縣福興鄉鎮平村產業道路昨天一輛大貨車行經時，後車門沒關緊突甩開，對向車道機車騎士嚇得往旁邊閃，差點被迎面而來的貨車門甩到，驚險萬分，警方表示，貨車駕駛已違反道路交通處罰條例，呼籲駕駛應注應把尾門栓緊，以免造成交通危害，也要受罰。

網路「社會事交通版」與彰化踢爆網等今天貼文一則大貨車驚險違規影音引發討論，只見影音中一名機車騎士正在產業道路與對向一輛大貨車會車，大貨車急駛而來，後面車門竟也打開，嚇得機車騎士「躲無可躲」，只差一點點就被車門甩到，網友直呼「好險，人生跑馬燈一閃而過」。

福興鄉洪堀派出所所長林聖傑說，經查這輛大貨車陳姓駕駛是昨天上午8點多行經鎮平村後溪社區土地公廟旁產業道路時，後方尾門突打開，已違反道路交通處罰條例，可處3千元以上、1萬8千元以上罰鍰，呼籲民眾貨車在上下貨後要關好車門，以避免釀成意外。