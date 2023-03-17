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為討3000元債務 台中男子撞翻車輛後遭砸車報復

中央社／ 台中17日

台中市北屯區一群年輕人今天凌晨開車追逐，其中林姓男子將車撞翻後棄車逃逸，對方則持球棒砸車報復，警方目前傳喚6人到案，初步了解整起事件起因，僅是為了新台幣3000元債務。

台中市第五警分局今天凌晨獲報，北屯區祥順二街發生一起汽車撞擊，並有一群年輕人持球棒瘋狂砸車，警方迅速到場，將現場4名關係人帶回、2人送醫。

初步調查，王姓男子積欠林姓男子女友3000元，雙方有口角糾紛，相約出來談判，林男看到王男一方的周姓男子開車落單，於是尾隨在後，並用車撞擊周男的汽車，導致周男車輛翻覆。

林男肇事後立刻棄車逃逸躲藏，周男的3名友人帶著球到翻車現場助陣，看到林男逃逸，遂將怒氣發洩在林男的車子上，持球棒猛力狂砸林男車子。警方表示，目前已經傳喚6人到案，將依照妨害秩序等罪名偵辦。

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