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影／男子半夜衝動掏槍亂轟 臭屁不到1小時狼狽落網
新北市劉姓男子昨天凌晨一時衝動涉嫌持模擬槍連開兩槍，大半夜巨大槍響聲，嚇醒不少熟睡中的民眾報警，臭屁不到1小時遭新北警方查獲狼狽落網。警詢後依違反槍砲、社會秩序維護法及恐嚇公眾罪嫌函送新北地檢署偵辦。
新北市板橋警分局16日凌晨4時許接獲住在板橋區雙十路2段與萬板路口民眾報案指稱，在睡夢中聽見有改裝汽車聲響、吵雜聲與驚聞兩聲巨大槍響的恐怖情況。
轄區文聖派出所巡邏員警立即趕抵現場查看，但未發現可疑車輛，於周遭巡視亦未發現有可疑人車。經擴大調閱路口監視器，依民眾報案時間發現當時曾有一輛白色賓士汽車路過報案地點，且事後又多次繞經該處，懷疑該車涉有重嫌，依車號查出車主劉姓男子（30歲）就住在板橋區萬板路上。
16日清晨5時許，員警循址上門找人，正好撞見劉男開車回來，員警盤問過程中，瞄到車內駕駛座下方有一把模擬槍1把，又搜出彈匣1個及空包彈10個，劉男坦承，當時開車路過與路邊一群人發生口角糾紛，一時氣憤涉嫌持模擬槍連續擊發兩顆空包彈後駕車離開。
員警依劉男供詞至該處路口附近檢視，果真拾獲空包彈彈殼2顆，劉男表示，模擬槍是多年前從網路購得，警詢後依昨違反槍砲、社會秩序維護法及恐嚇公眾罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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