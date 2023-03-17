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樹林「炒飯正妹」爆紅引朝聖人群 卻因這事挨罰了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

正妹廚師爆紅，吸引不少網友前往朝聖。圖擷自《爆廢公社》
正妹廚師爆紅，吸引不少網友前往朝聖。圖擷自《爆廢公社》

新北市樹林區一家熱炒店，因廚娘長相漂亮、穿著清涼，引起不少網友前往朝聖。但人紅是非多，網路爆紅的她，卻意外讓店家料理台，違規設在人行道導盲磚曝光，眼看網路發酵批評，樹林警方於昨天下午前往查察，確認違規事實明確，依道交條立開立舉發單，並要求店家限期改善。

日前有網友在《爆廢公社》發文，說他周二（14日）中午到新北市樹林一間熱炒店買午餐，發現掌廚炒飯的是一名穿著細肩帶低胸背心、紮著長馬尾的正妹，刀工熟練、翻鍋翻炒架勢十足，他經店家同意拍攝後上網分享。

貼文一出，正妹廚娘意外爆紅，網友紛紛起底，原來這名正妹廚娘是現年27歲的林彤，她不但是電視廣告模特兒，同時也是名活動主持人，因受疫情影響收入銳減，才會到熱炒店培養第二專長。不少網友按圖索驥前往朝聖，連媒體也派人前往採訪。

不過人紅是非多，新聞曝光後，熱炒店料理台，違規設置在人行道導盲磚上，也引起網友熱議，連PTT上網友都認為店家是「路霸」、「佔用騎樓被檢舉剛好而已」、「誰理那個女的啊！路霸趕緊取締好嗎？」

眼見網友批評不斷，轄區樹林警方也察覺異樣，於昨天下午3時許，主動派員前往查察，果見店家違規事實明確，依道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款，利用道路為工作場所，責令行為人即時停止並消除障礙外，並開單告發，罰處行為人或其雇主1200以上2400以下罰鍰，並限期改善。今天下午再派員前往查察，店家也清楚完畢，還給行人乾淨安全的空間。

新北市樹林區正妹廚娘爆紅，吸引不少網友前往朝聖。圖／臉書《爆廢公社》
新北市樹林區正妹廚娘爆紅，吸引不少網友前往朝聖。圖／臉書《爆廢公社》
新北市樹林區正妹廚娘爆紅，但因店家料理台，違規設在人行道導盲磚曝光，遭警開罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區正妹廚娘爆紅，但因店家料理台，違規設在人行道導盲磚曝光，遭警開罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區正妹廚娘爆紅，吸引不少網友前往朝聖。圖／臉書《爆廢公社》
新北市樹林區正妹廚娘爆紅，吸引不少網友前往朝聖。圖／臉書《爆廢公社》
店家因料理台違規設在人行道導盲磚上遭警開罰，今天警方二度前往查察，店家已經改善。記者曾伯愷／翻攝
店家因料理台違規設在人行道導盲磚上遭警開罰，今天警方二度前往查察，店家已經改善。記者曾伯愷／翻攝

人行道 爆廢公社 模特兒 PTT 正妹

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