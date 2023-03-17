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二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

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通緝犯帶鬃獅蜥北漂打工 被警逮吐憂心：牠沒人顧

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

高雄市陳姓男子，因涉詐欺被發布通緝。日前他帶一隻鬃獅蜥，到新北市淡水區工作。周三（15日）他將建商廣告看板，違規擺放人行道被警盤查，赫見他是通緝犯，正要帶他回所偵辦，陳男面露憂愁說，袋子裡飼養一隻鬃獅蜥，擔心沒人照顧。警好心聯繫他友人帶回照顧，偵訊後，依詐欺通緝將陳男解送歸案。

經調查，陳姓男子（47歲）因犯下詐欺案件未到庭應訊，遭高雄地檢署發布通緝。為躲避警方查緝，他帶著一隻鬃獅蜥陪伴，一路從高雄北漂到新北市打零工維生，沒地方居住的他，只能在公園、車站席地而睡。

周三（15日），他在新北市淡水區後州路一段路口人行道，違規擺放建商廣告看板，轄區警巡邏經過趨前盤查，沒想到一查陳男竟是詐欺通緝犯，員警正要帶他回派出所偵詢時，陳男竟面露愁容，將手中緊抓著1個塑膠袋打開，向警說「裡面有1隻，與我相依為命的鬃獅蜥，擔心牠沒人照顧」

警一聽先安撫他情緒，隨後協助連繫陳男友人到派出所，將蜥蜴交給友人帶回照顧，陳男才放心偵詢，警偵詢後依詐欺通緝，將陳男解送歸案。

陳姓男子因通緝被抓，他擔心飼養的鬃獅蜥沒人照顧，向警求援。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子因通緝被抓，他擔心飼養的鬃獅蜥沒人照顧，向警求援。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子因通緝被抓，他擔心飼養的鬃獅蜥沒人照顧，向警求援。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子因通緝被抓，他擔心飼養的鬃獅蜥沒人照顧，向警求援。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子因通緝被抓，他擔心飼養的鬃獅蜥沒人照顧，向警求援。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子因通緝被抓，他擔心飼養的鬃獅蜥沒人照顧，向警求援。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子因通緝被抓，他擔心飼養的鬃獅蜥沒人照顧，向警求援。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子因通緝被抓，他擔心飼養的鬃獅蜥沒人照顧，向警求援。記者曾伯愷／翻攝

通緝 詐欺

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