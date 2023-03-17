高雄BMW追撞砂石車 警問誰有喝他老實舉手一測慘了

謝姓男子今晨駕砂石車在高雄美術館路停等紅燈，綠燈起步後，緩慢切入快車道，駕駛BMW的馮姓男子閃避不及，當場追撞砂石車，衝上分隔島，車頭引擎蓋翻起，警方趕抵，問2人是否有喝酒，馮舉手坦承，警方對他酒測，測出每公升達0.73毫克，當場被上銬送辦。

警方指出，52歲謝姓男子駕駛砂石車，今晨3時52分許，行經中華一路由南往北方向的慢車道，在美術館路口停等紅燈，綠燈起步後，謝緩慢切入快車道，旋即遭40歲馮姓男子駕駛的BMW從後方追撞，因撞擊力，BMW打轉後，衝上分隔島停下。

車禍發生後，砂石車左後方受損，馮車BMW右前車頭受損，引擎蓋掀起、車輪撞歪，所幸謝、馮2人均無人受傷。

警方獲報到場，詢問謝、馮2人是否有喝酒，馮舉手坦承「我有喝」，馮指出，稍早前和友人在前金區喝酒，結束後，有稍微休息，以為酒已退，才又駕車，準備返回楠梓住處，沒想到路上撞到砂石車。

警方對2人施以酒測，謝男無酒精反應；馮則測出每公升達0.73毫克酒測值，警詢後，被依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康