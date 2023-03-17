高雄BMW追撞砂石車 警問誰有喝他老實舉手一測慘了
謝姓男子今晨駕砂石車在高雄美術館路停等紅燈，綠燈起步後，緩慢切入快車道，駕駛BMW的馮姓男子閃避不及，當場追撞砂石車，衝上分隔島，車頭引擎蓋翻起，警方趕抵，問2人是否有喝酒，馮舉手坦承，警方對他酒測，測出每公升達0.73毫克，當場被上銬送辦。
警方指出，52歲謝姓男子駕駛砂石車，今晨3時52分許，行經中華一路由南往北方向的慢車道，在美術館路口停等紅燈，綠燈起步後，謝緩慢切入快車道，旋即遭40歲馮姓男子駕駛的BMW從後方追撞，因撞擊力，BMW打轉後，衝上分隔島停下。
車禍發生後，砂石車左後方受損，馮車BMW右前車頭受損，引擎蓋掀起、車輪撞歪，所幸謝、馮2人均無人受傷。
警方獲報到場，詢問謝、馮2人是否有喝酒，馮舉手坦承「我有喝」，馮指出，稍早前和友人在前金區喝酒，結束後，有稍微休息，以為酒已退，才又駕車，準備返回楠梓住處，沒想到路上撞到砂石車。
警方對2人施以酒測，謝男無酒精反應；馮則測出每公升達0.73毫克酒測值，警詢後，被依公共危險罪嫌移送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言