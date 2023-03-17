騎士怨國1麻豆交流道旁違停嚴重 警：今年已取締80多件
交通違規是國道1號中山高台南麻豆交流道的日常？有機車騎士在臉書社團「爆廢公社」張貼前方遭汽車擋道、一名騎士猛按喇叭畫面並「請有關單位，出來抓違規」。麻豆警分局表示，交流道周邊道路違停影響安全，1月迄今已取締80多件，將持續針對該路段易壅塞時段，加強取締違停。
有騎士發文並上傳行車記錄器19秒影片，1輛大型休旅車要臨停路邊買檳榔，後方騎士不停按喇叭，休旅車只好一路往前停，直到按喇叭騎士可以通過，休旅車駕駛還朝外丟塑膠杯。
貼文者質疑麻豆交流道旁因有檳榔攤，不少人臨停買檳榔。但這路段左側三線車道都有「禁行機車」標示，買檳榔車輛太寬時會占據整個機車道，造成機車無法不違規前行，因機車道被擋住，若換車道不只違規，也可能被後方的汽車追撞。
貼文者認為這是「麻豆交流道的日常，商家要生存，機車族也要生存」，因為去年該路段發生車禍後，汽機車規畫分流，機車只能走右邊的機車專用道，但他認為「擋路的違規車輛，好歹有關單位也該出來抓違規、多出來清一清吧」。
警方表示，該路段臨時停車也禁止，違停嚴重時甚至阻礙交通，造成車禍事故發生，依據道路交通管理處罰條例第55條違規臨時停車，處300元以上600元以下罰鍰；同條例第56條違規停車，處600元以上1200元以下罰鍰。
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