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無力償還200萬債務…男傳簡訊給妻子後失聯 警4小時尋獲
新北市五股區賴姓男子，積欠銀行200萬元借貸無法償還，竟傳簡訊與妻訣別，賴妻苦尋不到人，向警通報協尋。警方獲報，調閱其住處沿路監視器畫面，4小時后，在新莊區貴鳳街附近一間超商內找到賴男，經勸慰賴男，他才願意返家與妻團圓，承諾會好好面對，解決欠債問題。
據了解，賴姓男子（34歲）因積欠銀行200萬元債務無力還款，上週四（9日）下午4時許，他傳給賴妻一段「不要再連絡了，我沒有辦法面對」的訊息，隨即將手機關閉，人間蒸發，賴妻焦急四處尋找未果，只得向轄區警通報協尋。
蘆洲警分局成州派出所警員林朋駿、王聖宇獲報，調閱賴男五股住處外沿路監視器畫面，發現他人在新莊區一帶亂繞，2警趕緊驅車前往，最後在新莊區貴鳳街一間連鎖超商內找到賴男。經警不斷安撫，勸慰賴男，他才打消輕生念頭，願意返家好好面對，解決問題，成功阻止可能發生的憾事。
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