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影／輕航機墜機二死 網路流傳「驚悚畫面」曝光

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

日籍18歲高中生昨天與家人到彰化縣溪州鄉體驗輕航機飛行，卻與順風飛行俱樂部林姓教練一起墜機身亡，今天上午檢察官進行相驗，多名家人難掩悲痛，墜機驚悚畫面今天也曝光。

日籍高中生昨天與台籍母親和阿姨、弟弟一起到溪州鄉體驗輕航機飛行，由林姓教練駕駛輕航機載日高中生，卻發生輕航機墜落，兩人也被燒成焦屍。

今天上午檢察官到彰化殯儀館進行相驗，一大早日高中生與林姓教練家人就到場，多人頻頻拭淚，但不願對媒體發言，據了解，日高中生父親是日本人，母親是台灣人，高中生兄弟隨母親在台旅遊，母親與弟弟等家人眼睜睜看他墜機身亡，悲痛萬分。

失事林姓教練是空軍上校退伍，有駕駛F-5E、經國號戰機的經驗，曾任F16飛行戰鬥機分隊長，飛行時數1936小時，去年4月加入彰化縣順風飛行協會擔任飛行教官，是飛行俱樂部的主力教練，目前行政院運安會進行失事原因調查中。

彰化地檢署檢察官陳鼎文今天上午進行相驗，他表示，民航局等單位將會對失事原因做詳盡報告，再加以釐清。

日籍18歲高中生昨天與家人到彰化縣溪州鄉體驗輕航機飛行，卻與順風飛行俱樂部林姓教練一起墜機身亡。圖／民眾提供
日籍18歲高中生昨天與家人到彰化縣溪州鄉體驗輕航機飛行，卻與順風飛行俱樂部林姓教練一起墜機身亡。圖／民眾提供

輕航機 墜機

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