賭場E化筆電記帳 三峽警逮13人扣12萬賭金

新北市鍾、高兩男，租下三峽區一處民宅經營麻將賭場，為吸引賭客，還將賭客賭輸贏資料，輸入筆電，方便讓賭客先賒帳後結清。周二（14日）警方循線攻堅逮人，當場逮捕鍾、高等13人，連同賭資、賭具一併帶回偵辦，警詢後鍾、高兩男依賭博罪送辦，另11名賭客，依社維法裁罰。

經調查，鍾男（43歲）與高男（21歲）兩人前科累累，互為朋友關係。上個月（2月）中旬，由鐘男租下新北市三峽區弘園街1處民宅，再以每個月4萬餘元代價，聘僱高男負責記帳、把風、等賭場雜物。

為了增加來客數，鍾男仿照國外賭場記帳模式，將每位賭客名字、已結金額、將數、總金額、寄放金額、剩餘金額、水與盈餘，賭場營收狀況，通通記錄在筆電內。每位賭客進賭場，得先兌換籌碼，並以積分卡記帳，賭完後離開，由高男負責清點積分卡及籌碼，再逐筆輸入電腦，定期每周與賭客結清賭款。

日前新北市刑大獲報，會同三峽警方跟監埋伏多日，於周二（14日）晚上，持搜索票攻堅逮人，當場逮捕鍾男、高男及賭客共13人，連同抽頭金5049元與賭資11萬6770元、監視器主機、鏡頭、螢幕、點鈔機、管理記帳用筆電、賭具等證物，一併帶回偵辦。