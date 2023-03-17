彰化順風飛行場昨墜機兩死 負責人待調查結束公開說明

彰化縣順風溪州飛行場昨發生墜機意外，輕航機燒成廢鐵，飛行教官和乘客被燒成焦。圖／消防局提供 彰化縣順風溪州飛行場昨天下午發生墜機意外，機上飛行教官林國裕和日籍青年乘客都喪生，運安會人員今天進入調查意外發生原因，未對外回應問題。順風溪州飛行場負責人饒自強透過溪州鄉長江淑芬表示，等官方調查到一個段落，他整理相關資料後會對外說明。

順風溪州飛行場位在溪州鄉濁水溪河堤外的岸角巷河床，是全國唯一合法的飛機場，受到矚目，旅遊業者結合飛行體驗推出套裝行程，日籍遊客本田一家人昨天到順風溪州飛行場，18歲本田弟弟搭乘飛行教官林國裕駕駛的輕航機鳥瞰彰南風光，回程第一次降落不順，第二次降落時失速墜落，輕航機撞河床草叢後失火，林國裕和本田雙雙喪生。

據了解，日籍18歲青年本田的母親和哥哥看著輕航機飛行，目睹墜落過程，本田的母親當場痛哭失聲，哥哥非常難過，不願多說，僅要求外界給他們安靜的空間。