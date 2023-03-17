金門知名KTV爆酒後衝突？警方逼真演練引民眾熱議

金門縣警察局為使各外勤單位熟悉「快打犯罪部隊」作業，昨晚特別在知名KTV外規劃演練，總計出動21輛警車及50多名警力到場，大規模逼真的演練，引起民眾關注。圖／警方提供 網路盛傳大批金門警力昨晚聚集在知名KTV，疑似有大事發生？原來是金門縣警察局為使各外勤單位熟悉「啟動快速打擊犯罪部隊」作業，特別在KTV外規劃此次演練，總計15分鐘就出動21輛警車及50多名警力到場，大規模逼真的演練，引起民眾關注與熱議，後來得知是演練，網友紛紛留言說「波麗士大人辛苦了！」

因應行政院大陸委員會逐步開放小三通，金門將迎來後疫情時代人潮及物流之匯集，金門縣警察局為使各外勤單位熟悉「啟動快速打擊犯罪部隊」作業程序，金門警察局長盧廷彰要求規劃這場演練，以提昇員警應處街頭暴力鬥毆滋事案件處置及防制作為。

警方表示，這場模擬在昨晚9時展開，模擬狀況是勤務指揮中心接獲報案電話，本縣金寧鄉轄區某間KTV，有10餘名酒客於酒後發生衝突，迅即派遣線上巡邏警力，狀況模擬第一波警力無法發揮強勢警力鎮壓，旋請求聯防金湖分局及警察局各直屬大隊支援；一時之間，全島5鄉鎮警車警鳴聲四起，約計15分鐘，計有21輛警車及50餘名警力抵達案發現場，聲勢浩大。

據了解，這場演練由副局長邱幼媚擔任督考官，率督察長及承辦人員，以無預警方式實施測試，除測試各警網到達現場時間外，並檢核各員警攜行之裝備，考詢現場各指揮官警力調度及後續防處處置程序，整個過程相當逼真，一度在LINE群組與臉書引起熱議，以為又有大事發生。結束後各員警立即恢復巡邏勤務，增加見警率，以發揮預防犯罪之效。