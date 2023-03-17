男子返家疲勞駕駛衝進農地 網友戲稱：抄近路回家？

18歲林姓男子於今上午6時許開車返家，行經屏東縣萬丹鄉西環路段時，疑因熬夜工作精神不濟，不慎連人帶車衝入路旁稻田內，警方獲報到場，所幸無人傷亡，林男自行脫困，無酒駕情事，詳細事故原因仍待警方釐清。

警方表示，18歲林姓男子昨晚開車到朋友家聚會，今一早6點半左右開車返回高雄住家途中，行經萬丹鄉西環路段一處轉彎時，因疲勞恍神衝入農田，僅車輛前保桿些微受損，男子沒有受傷自行脫困，詳細事故原因，仍待警方釐清。