1歲幼童莫名抽搐口吐白沫 送醫卡車陣暖警伸援手

桃園市蘆竹分局員警昨天傍晚在蘆竹區中正路、忠孝西路口執勤疏導交通，突遇駕車男子揮手求救，經過了解，原來是男子不到2歲的小孩莫名全身抽搐、口吐白沫，想要趕快就醫卻卡在車陣當中，後來隨即幫忙開道，最後只花5分鐘就將人送醫。

警方指出，該名男子見小孩症狀不對，一時慌了手腳，車開了就往醫院衝，但正值通勤下班時間，通往醫院的蘆竹區中正路、桃園區經國路又是交通要道，通常路程得花20到30分鐘，員警見情況緊急，隨即騎警用機車幫忙開道，才順利將人送醫，而幼童經過治療也無大礙。 蘆竹警方昨天站路口執行指揮交通勤務遇民眾揮手求救，經了解是幼童身體不適，隨即幫忙開道送醫。圖／警方提供