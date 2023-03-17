8旬老人深夜失蹤警所總動員找整天 結果他僅離家100多公尺

8旬老人深夜失蹤，警所總動員四處找人到隔天晚上。記者周宗禎／翻攝 台南市白河警分局白河派出所接民眾報案稱，83歲失智父親前晚趁家人睡覺打開房門離家不見蹤跡，家人在附近全找遍了到上午都找不著，請警方協助。派出所總動員從白天找到晚上，消防員與里長地方父老都加入，還出動無人機、生命探測儀，但四處找都找不到，最後竟在距離住家一百多公尺處發現，家屬非常感謝員警全力協助。

白河所長陳旭昇說，因擔心失蹤老翁安危，線上警力立馬搜尋，警員林文澤、何家慶、黃昆智、巡佐蔡宗融利用巡邏時段搜尋，到了晚上警員林哲弘、何孟家接續找人，並至住家關懷家屬，討論確定離家方向後，號召鄰居及里長等人加入尋找，然而「走遍大大小小巷弄，尋遍雜草叢生竹林，渡過乾涸無水流小溪」，都沒發現長者蹤跡。

偵查隊長劉文棋、偵查佐張喬凱隨後利用空拍無人機，沿著可能行走路線搜索，因當地地形複雜，消防人員還出動生命探測儀，在濃密樹叢石頭夾縫找人，但直到晚間10點已找遍附近地區都沒有下落。

正當大家傷透腦筋時，有人認為老人腳程不快體力也有限，也有可能人就在附近隱密處。眾人再從住處原點開始向外找人，結果是轉幾一大圈，其實老人就在距離住家僅100多公尺附近乾涸溪床前草叢內無恙。

家屬親友得知警方動員尋獲，在地方臉書社團「我是白河人」留言「人民保母，感謝您們」，感謝白河分局警察辛苦找了一整天。

員警表示，轉了這麼一大圈，老人竟就在離家咫尺的地方，「那一刻大家都真實的意會到，沒有什麼比平安的活著更為重要」。呼籲民眾有長者失智或易走失，可在衣服上放置聯絡方式或繡上電話，也有民眾放置GPS定位系統，分局則免費提供失智老人指紋建檔服務，有需要居民可多加利用。 8旬老人深夜失蹤，警所總動員四處找人到隔天晚上。記者周宗禎／翻攝 8旬老人深夜失蹤，警所總動員四處找人到隔天晚上，結果人就在住家附近草叢。記者周宗禎／翻攝