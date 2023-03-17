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屏東去年成功攔阻詐騙7千萬多元 較前年增2倍

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣跨域合作從打詐、阻詐、識詐三大面向著手；縣長周春米表示，鄉親長年深受詐騙所苦，持續從不同管道維護民眾財產安全。記者張已亷／攝影
屏東縣跨域合作從打詐、阻詐、識詐三大面向著手；縣長周春米表示，鄉親長年深受詐騙所苦，持續從不同管道維護民眾財產安全。記者張已亷／攝影
近年詐騙猖獗，不肖份子利用金融交易便利性騙取他人財務，為防堵民眾錢財流失，打擊非法，屏東跨域合作從打詐、阻詐、識詐三大面向著手，提出各項反詐騙策略，今上午舉辦打詐成果發表，頒發獎勵金給阻詐有功的金融機構人員；縣長周春米表示，鄉親深受詐騙所苦，持續從不同管道維護民眾財產安全。

縣長周春米指出，去年共攔阻詐騙案182件，相較前年增加74件，金融機構則在去年協助民眾攔阻詐騙金額總計7636萬多元，較前年增加5110萬多元，感謝各局處及金融機構人員努力，駐守各鄉鎮櫃檯，扮演最後一道防線，讓阿伯、阿嬤的血汗錢免於受損。

她說，這幾年國內股市創新高，虛擬貨幣市場蓬勃發展，民眾投資意願也相對大幅提高，詐騙集團因此虛構各種情境引君入甕，對此，縣府將跨局處落實防詐，持續動員各單位，分析詐騙手段，針對校園、網絡、社區、長者、新求職年輕人、新住民姐妹等族群做多元化宣導，「大家一起防詐，維護宜居家園」。

本次受頒的國泰世華銀行行員表示，詐騙集團先以高獲利的話術讓受害者信以為真，再改以裝修工程款名義臨櫃匯款，並要求不要讓行員聯繫警方，僅就這一點，行員就能確定屬於詐騙案件，立即通報警方到場協助。

警方表示，去年詐騙案件類型以「假投資詐騙」為首，其次分別為「解除分期」及「假網拍」，警方在今年2、3月則分別破獲詐欺機房、水房及話務系統商等詐欺集團案共計16件，移送犯嫌111名，查扣不法所得新臺幣793萬餘元，持續向上溯源，追查幕後金主。

屏東縣跨域合作從打詐、阻詐、識詐三大面向著手，今上午舉辦打詐成果發表，頒發獎勵金給阻詐有功的金融機構人員。記者張已亷／攝影
屏東縣跨域合作從打詐、阻詐、識詐三大面向著手，今上午舉辦打詐成果發表，頒發獎勵金給阻詐有功的金融機構人員。記者張已亷／攝影
屏東縣跨域合作從打詐、阻詐、識詐三大面向著手，今上午舉辦打詐成果發表，頒發獎勵金給阻詐有功的金融機構人員。記者張已亷／攝影
屏東縣跨域合作從打詐、阻詐、識詐三大面向著手，今上午舉辦打詐成果發表，頒發獎勵金給阻詐有功的金融機構人員。記者張已亷／攝影
屏東縣跨域合作從打詐、阻詐、識詐三大面向著手，今上午舉辦打詐成果發表，頒發獎勵金給阻詐有功的金融機構人員。記者張已亷／攝影
屏東縣跨域合作從打詐、阻詐、識詐三大面向著手，今上午舉辦打詐成果發表，頒發獎勵金給阻詐有功的金融機構人員。記者張已亷／攝影

詐騙集團 詐欺 周春米

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