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19歲高中生騎車上學擦撞汽車噴飛不治 家屬聞惡耗崩潰痛哭

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳男騎車擦撞黃男汽車，噴飛受傷送醫不治。記者李隆揆／翻攝
陳男騎車擦撞黃男汽車，噴飛受傷送醫不治。記者李隆揆／翻攝

82歲黃姓男子今晨駕駛汽車在台北市南港區一處路口轉彎，遭對向19歲陳姓男子騎乘機車高速擦撞，黃男未受傷，但陳男擦撞噴飛倒地，送往三軍總醫院急救後不治，警方介入後已排除酒駕因素，持續釐清肇事原因當中。

據悉，黃男一早駕車出門，是要到坪林的菜園種菜，陳男則是從汐止住家出發，要到高中上學途中遭遇橫禍，撞車噴飛後人體還撞上路燈桿，導致內臟出血，今早8時50分傷重不治，陳男家屬獲悉後無法接受惡耗，崩潰痛哭。

警方表示案發當時雙方號誌為綠燈，持續釐清案發經過及肇因、肇責當中。

車禍

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