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石門水庫水位下降露出漂流木 保七警喬裝釣客逮山老鼠
全台水情吃緊，各地水庫水位持續下降，警政署保安警察第七總隊第五大隊接獲情資，近日有不肖人士竊取桃園市石門水庫上游集水區裸露出的貴重林木，警員喬裝釣客前往埋伏，順利逮獲3名山老鼠，起獲贓物肖楠木114公斤，全案昨天訊後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送檢方偵辦。
警方表示，為融入環境不被竊賊發現，保七員警喬裝釣客，連續數日在岸邊忍受風吹及蚊蟲叮咬埋伏守候。前天下午5點左右，警員見徐姓犯嫌從水庫上游駕駛膠筏，搭載王嫌等共3名男子，以及盜竊的貴重林木至灘地上岸後，便從膠筏上挑下1個沉重的黑色太空包。
鄰近埋伏警方也全程掌握犯嫌上岸動線，隨即上前表明身分執行查緝，王嫌等人為躲避警方查緝，用黑色太空包佯裝貨物掩人耳目，當場在黑色太空包中起獲1塊貴重肖楠木(114公斤) ；王嫌等人並坦承該批林木是先前於豪雨季節遭大水沖刷而下的，因水位下降裸露出來，合夥盜取牟利。
保七總隊第五大隊呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾之地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。
另臺灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為私有，民眾若有發現破壞山林的情資，可立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線」(0800 000 930)反映，共同保護臺灣珍貴的自然環境及資源。
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