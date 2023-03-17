高雄2歲萌童迷途 警問住哪裡她一連串妙答

高雄2歲吳姓女童在鳳山區餐廳和父母吃飯，父母結帳她卻走出餐廳迷途，警方獲報，發現她呆站路邊，趨前問「你住哪裡？」女童萌回「住這裡」，警再問「爸媽呢」她回「都回去了」，緊接著又遙指前方，警方陪她往前走，後見到女童父親焦急尋人，一家人順利團圓。

鳳山警分局文山派出所副所長陳政儀、警員呂昱宏、趙崇佑、史宗展，前天下午3時執行巡邏勤務，獲報鳳山區文濱路有兒童疑似走失，隨即趕往現場了解。

現場一對夫婦向警方表示，牽機車時發現女童呆站路邊，卻沒大人陪同，上前詢問後，發現女童似乎跟家人走失，因此報警。

警方看女童年約2歲，手上拿著玩具，表情不知所措，眼淚快滴下來，開口問你住哪裡，她萌答「我住這裡」。警方再問：「妹妹，你叫什麼名字？你爸爸媽媽咧」，只見女童童言童語地說：「那個．．把拔、馬麻都回去了...」。

警方見女童年紀小，無法清楚表達，後發現女童一直以手指著前方方向，於是和女童說：「你帶我們去找爸爸媽媽好不好」警方帶著女童朝她所指之方向前進。但女童卻在半路遲疑，停下腳步。

此時，不遠處一名男子牽著另一名女童朝警方快步走來，警立即上前詢問，吳姓男子表示該女童是他的小女兒，剛剛在親子餐廳吃完飯結帳後，一回頭小女兒竟然不見，他和妻子緊張地到處分頭找，剛好看到警方在現場，再猛然一看站在警方身邊的竟是自己的女兒，才放下心中大石。