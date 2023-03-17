傻眼！嘉義驚傳喪家往者遺體 遭葬儀社誤領入殮燒成灰

嘉義鹿草殯儀館3月12日發生某葬儀社業，疑誤領喪家往者遺體，火化燒成骨灰事件。記者呂慧瑜／攝影 嘉義縣鹿草殯儀館3月12日發生某葬儀社業者疑似誤領喪家往生者遺體，送去火化燒成骨灰事件，造成林姓家屬僅能以骨灰罈送親人最後一程；警方已接獲家屬向該葬儀社業者提告屍體毀損，詳細原因待警方進一步調查釐清。

嘉義縣昨日許多單位均收到一封不具名信件，內容指出鹿草殯儀館，將林姓往生者遺體讓葬儀社誤領，並送去火化燒成骨灰，痛斥管理單位相關人員沒主動告知，想隱瞞錯誤，不肯承認錯誤？

據了解，入殮前一天，該業者至殯儀館領遺體準備退冰，當時現場喪家有林姓及陳姓2方，分別為3號及6號冰櫃，業者疑誤領3號林姓遺體，並進行後續事宜。

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，隔天12日告別式結束，館內人員進行清洗冰櫃，驚見遺體還在，發現領錯及燒錯事件，趕緊通報館長，館長立即聯絡他及該葬儀社業者做後續處理。

據了解，12日為陳姓喪家辦告別式，葬儀社接獲館方告知燒錯成林姓喪家往者時，立即返回領陳姓遺體到嘉義市殯火化；13日林姓喪家告別式，則改以火化骨灰來進行告別式。

嚴珮瑜說，3月12日發生燒錯事件，館長立即到現場向遭燒錯的林姓家屬表達關心慰問，也立即聯繫相關人員，表達後續家屬若需協助，公所會一起幫忙雙方協調處理。

嚴珮瑜指出，依公所的管理自治條例，殯儀館提供靈堂及相關硬體設備，供民眾申請租借使用，也僅對設備使用收費，並無介入喪家處理喪儀權限。本館人員在場提供協助，依自治條例規範認領遺體是由遺族確認。